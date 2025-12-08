Im russischen Staatsfernsehen erreicht die Hetze gegen Europa eine neue, beängstigende Dimension. Während hinter den Kulissen über mögliche Friedensgespräche mit den USA gesprochen wird, tobt auf den Bildschirmen ein propagandistischer Sturm. In bester Sendezeit werden EU-Vertreter beschimpft, verunglimpft und sogar offen bedroht – ein beispielloser Ausbruch von Hass, der selbst erfahrene Beobachter fassungslos zurücklässt.

Besonders ausfällig zeigte sich der bekannte Kreml-Moderator Wladimir Solowjow, der schon mehrfach durch seine Hetzreden aufgefallen ist. Nun überschritt er eine weitere rote Linie, als er in seiner Sendung die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen aufs Übelste attackierte und in einem wütenden Ausbruch gar zur Gewalt aufrief. Seine Worte waren so schockierend, dass sie weltweit Empörung auslösten und sofortige politische Reaktionen nach sich ziehen könnten.

In Berlin und Brüssel sorgt das skandalöse TV-Spektakel für Entsetzen. Diplomaten sprechen von gezielter Einschüchterung und einem neuen Tiefpunkt russischer Kriegspropaganda. Während Moskau offiziell Gesprächsbereitschaft signalisiert, setzen Putins Lautsprecher im Fernsehen auf Angst, Hass und Gewalt – ein gefährliches Spiel, das die Spannungen zwischen Russland und Europa weiter anheizt.