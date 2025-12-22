WAHNSINN IN HELLERSDORF! – PITBULL SHIVA MIT DER AXT ATTACKIERT!

Blutiger Abend in Berlin! In Hellersdorf eskaliert ein Streit zwischen zwei Männern auf schockierende Weise – mitten auf der Straße, direkt vor entsetzten Augenzeugen. Aus Wut oder Panik – niemand weiß es genau – zückt plötzlich einer eine Axt! Sekunden später schreit jemand auf, Metall trifft Fleisch, und eine einjährige Pitbull-Hündin namens Shiva bricht winselnd zusammen. Das Tier hatte nichts mit der Auseinandersetzung zu tun, war einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort.

Polizei und SEK rücken an, sichern den Tatort, während Passanten die verletzte Hündin mit blutverschmierten Händen retten. „Das ist Wahnsinn!“, stammelt eine Nachbarin, die alles mitansehen musste. Laut ersten Erkenntnissen geriet der Streit völlig außer Kontrolle, nachdem die Männer sich offenbar über eine Nichtigkeit in die Haare bekamen. Einer der Beteiligten soll später behauptet haben, der Hund sei auf ihn gehetzt worden – doch Zeugen erzählen eine andere Geschichte.

Shiva kämpft in einer Tierklinik ums Überleben, während die Ermittler versuchen, das Motiv hinter diesem schrecklichen Angriff zu klären. Der Täter wurde festgenommen, doch die Fassungslosigkeit bleibt. In einem Stadtteil, wo viele Familien um ihr tägliches Auskommen kämpfen, sorgt nun ein Angriff mit einer Axt auf ein wehrloses Tier für blankes Entsetzen. Hellersdorf fragt sich: Wie konnte es so weit kommen – und wer schützt unsere Tiere vor solcher Gewalt?