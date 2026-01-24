WARKEN IN DER KRISE! Gesundheitsministerin weist Kennedy-Kritik zurück – aber Ärzte-Verband enthüllt schockierende Folgen!

Geballte Kritik aus den USA! Gesundheitsministerin Nina Warken hat die Anschuldigungen von US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. vehement zurückgewiesen. Kennedy hatte Deutschland massiv attackiert: Mehr als 1.000 Ärzte wurden hierzulande kriminalisiert, weil sie ihren Patienten Ausnahmen von Maskenpflicht oder Corona-Impfung gewährt hätten – auch die Patienten selbst seien verfolgt worden. Die Bundesregierung beharrt trotzdem auf ihrer Linie: Man habe tadellos gehandelt, nichts war falsch! Doch die Wahrheit könnte jetzt ans Licht kommen.

Denn der Weltgesundheitsrat (World Council for Health/WCH) schlägt zurück! Am 2. Februar 2026 lädt die Organisation zu einer spektakulären Online-Sendung – und zwar genau jene Ärzte zu Wort, die für ihren Mut bestraft wurden. „Zum ersten Mal in der modernen Geschichte wurden Ärzte gezwungen, Vorgaben von Staat und WHO zu folgen – statt ihrem eigenen klinischen Urteil!“, so das WCH. Die Ärzte wurden nicht wegen Betrugs verfolgt, sondern weil sie ihre Patienten an erste Stellte setzten! Nicht nur deutsche Mediziner werden auspacken – eine weltweite Schlammschlacht gegen die Corona-Diktatur der Bürokraten wird enthüllt.

Die Folgen sind verheerend! Allein in Deutschland wurden über 1.000 Ärzte strafrechtlich verfolgt, immer wieder Hausdurchsuchungen, Gefängnisstrafen, Entzug der Führerscheine! Wissenschaftliche Erkenntnisse wurden zensiert, Ärzte in sozialen Medien mundtot gemacht! Psychologischer Terror, öffentliche Bloßstellung, finanzieller Ruin – das alles erlebten die Mediziner! Die Belastung war so groß, dass Kollegen an Stress starben oder sogar Suizid begingen! Am 2. Februar erfährt die Welt endlich die ganze Wahrheit – live und kostenlos!

