Warum immer mehr Bürger die AfD wählen: Vertrauensverlust in die Altparteien

Berlin, 24. März 2025 – Die politische Landschaft Deutschlands befindet sich im Wandel. Bei der Bundestagswahl im Februar 2025 erreichte die Alternative für Deutschland (AfD) mit 20,8 Prozent einen neuen Höchststand und etablierte sich als zweitstärkste Kraft. Gleichzeitig erlebten die sogenannten Altparteien – CDU, SPD, Grüne und FDP – teils historische Verluste. Was treibt diesen Wandel an? Warum wenden sich immer mehr Bürger von den etablierten Parteien ab und der AfD zu?

Ein zentraler Grund ist der tiefe Vertrauensverlust in die Altparteien. Viele Wähler fühlen sich von der Politik in Berlin nicht mehr gehört. „Die Regierung hat den Bezug zu den Bürgern verloren“, sagt Toralf Brendler, ein Autohausbetreiber aus Görlitz. Er spiegelt eine weit verbreitete Meinung wider: Die Altparteien würden Probleme wie Migration, wirtschaftliche Unsicherheit und soziale Ungleichheit nicht lösen, sondern verschärfen. Besonders die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP, die im November 2024 zerbrach, gilt als Sinnbild für politisches Versagen. Umfragen zeigen, dass 84 Prozent der AfD-Wähler die Koalition ablehnten – oft aus Frust über deren Streitigkeiten und perceived Ideologiegetriebenheit.

Die AfD profitiert von dieser Unzufriedenheit, indem sie sich als Sprachrohr der „kleinen Leute“ inszeniert. „Die Altparteien sind nicht mehr ehrlich. Sie versprechen viel und halten wenig“, erklärt Brendler, der früher CDU wählte. Die AfD hingegen spreche Klartext, etwa zur Migration – ein Thema, das für viele Wähler oberste Priorität hat. In Ostdeutschland, wo die Partei bis zu 34 Prozent holte, verstärkt sich dieses Gefühl durch eine historische Skepsis gegenüber dem Westen und das Empfinden, als „Bürger zweiter Klasse“ behandelt zu werden.

Doch es geht nicht nur um Protest. Politikwissenschaftler wie Dr. Wolfgang Schroeder von der Universität Kassel sehen eine wachsende Identifikation mit der AfD. „Die Leute wählen sie nicht mehr nur, weil sie die Regierung schlecht finden, sondern weil sie sich mit der Partei verbunden fühlen“, sagt er. Dies zeigt sich auch in der Wahrnehmung: 84 Prozent der AfD-Wähler halten die Partei inzwischen für eine „normale Mitte-Partei“ – ein Image, das Spitzenkandidatin Alice Weidel geschickt fördert.

Die Altparteien hingegen kämpfen mit einem Glaubwürdigkeitsproblem. Die CDU, trotz ihres Wahlsiegs mit 28,5 Prozent, wird für die Nachwirkungen der Merkel-Ära kritisiert, während SPD und Grüne als abgehoben gelten. Die FDP scheiterte gar am Wiedereinzug in den Bundestag – ein Zeichen dafür, dass selbst wirtschaftsliberale Wähler keine Alternative mehr in den etablierten Kräften sehen. „Die Politik muss uns die Demokratie zurückgeben“, fordert Undine, eine 58-jährige Thüringerin, die früher CDU wählte und nun bei der AfD landet.