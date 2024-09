Was ist in Hessen los? 3 Mal exhibitionistische Handlungen an einem Tag!

Marburg: Exhibitionist

Ein unbekannter Mann masturbierte am Sonntag, 22. September, während er gegen 9.30 Uhr auf einer Parkbank im botanischen Garten in der Deutschhausstraße lag. Er wird auf Ende 20 geschätzt und war mit einer Kappe, einer blauen College-Jacke und einer hellen Hose bekleidet. Die Marburger Kripo bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Gießen: Mann entblößt sich – Festnahme

Mindestens zweimal entblößte sich ein Mann am Freitag (20.9.) im Stadtgebiet. Gegen 9.40 Uhr zeigte er derzeitigen Erkenntnissen zufolge seinen Penis zwei 17-Jährigen im Bereich eines Einkaufzentrums in der Neustadt 28. Die Jugendlichen liefen weg. Eine Fahndung nach dem Unbekannten blieb zunächst erfolglos. Gegen 10.35 Uhr teilte eine 44-jährige Frau mit, dass sie im Bereich der Marburger Straße 5 ebenfalls Opfer eines Exhibitionisten wurde. Einsatzkräfte nahmen den Tatverdächtigen, einen 33-jährigen somalischen Staatsangehören, kurz darauf vor Ort fest. Der Mann musste mit zur Dienststelle. Die Beamten leiteten zwei Strafverfahren gegen ihn ein, der Festgenommene wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die Ermittler suchen weitere Zeugen: Wer hat die Vorfälle im Bereich Neustadt und Marburger Straße bemerkt? Ist der Mann auch an anderer Stelle aufgefallen?

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Wiesbaden (ots)

1. Exhibitionistische Handlung,

Wiesbaden-Westend, Hellmundstraße, Montag, 23.09.2024, 2.50 Uhr

(mb)In der Nacht zum Montag war ein Exhibitionist im Wiesbadener Westend unterwegs. Nach diesem wird nun gefahndet.

Gegen 2.50 Uhr teilte eine 34-Jährige der Polizei mit, dass sie zuvor auf ihrem Nachhauseweg von dem Unbekannten angesprochen und nach einem Feuerzeug gefragt worden sei. Anschließend habe sie ihren Weg fortgesetzt. Als die Frau an ihrer Wohnanschrift in der Hellmundstraße angekommen war, entblößte sich der Mann plötzlich vor ihr und manipulierte an seinem Geschlechtsteil. Aufgrund der Schreie der Geschädigten ergriff der Exhibitionist nun die Flucht in Richtung Emser Straße. Der Unbekannte war 30 bis 40 Jahre alt und 1,80 m groß. Er hatte einen Vollbart, eine Zahnlücke zwischen den Schneidezähnen und trug einen blauen Jogginganzug mit Wolkenmuster.

Hinweise zu dem Unbekannten nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.