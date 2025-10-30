Wegen Putin & China: Trump will Atombomben testen!

Donald Trump entfacht erneut ein globales Beben! In einer bizarr anmutenden Pressekonferenz kündigte der frühere US-Präsident und erneute Präsidentschaftsbewerber Donald J. Trump völlig überraschend die Wiederaufnahme amerikanischer Atomwaffentests an. Als Begründung nannte er die wachsende nukleare Bedrohung durch Russland und China. „Wir müssen vorbereitet sein. Amerika wird wieder stark – auch unter der Erde!“, donnerte Trump ins Mikrofon. Internationale Diplomaten und Rüstungskontroll-Experten zeigten sich entsetzt – der Schritt könnte Jahrzehnte der Abrüstung zunichtemachen.

Das Ende des atomaren Stillstands? Seit 1992 hatte die USA keine unterirdischen Atomwaffentests mehr durchgeführt. Nun steht offenbar ein historischer Tabubruch bevor. Trump behauptet, sowohl Moskau als auch Peking würden „im Geheimen“ modernste Atomwaffen entwickeln und erproben. Beweise blieb er – wie so oft – schuldig. Dennoch forderte er eine umgehende Reaktivierung der Testanlagen in Nevada. Die internationale Gemeinschaft reagiert geschockt: Die NATO zeigte sich „besorgt“, die UNO sprach von einem „Rückfall in dunkle Zeiten“.

Kritik aus dem In- und Ausland ließ nicht lange auf sich warten. Selbst republikanische Senatoren äußerten Bedenken über den möglichen Dominoeffekt einer neuen atomaren Aufrüstung. Friedensaktivisten gingen in mehreren US-Städten auf die Straße. In Europa wächst die Angst vor einer Rückkehr des Kalten Krieges. Doch Trump bleibt unnachgiebig: „Lieber heute testen als morgen verlieren!“ Ein gefährliches Spiel mit globalem Sprengstoff – ganz im Stil des Mannes, der schon einmal die Weltordnung ins Wanken brachte.