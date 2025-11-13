Was monatelang zwischen Koalitionspartnern und Verteidigungsministerium hitzig diskutiert wurde, ist nun beschlossene Sache: Alle jungen Männer in Deutschland sollen wieder zur Musterung antreten. Die Einigung im Streit um das Wehrdienstgesetz ist da – und bringt mehr als nur formale Veränderungen. In einer Zeit, in der Europa mit Unsicherheiten ringt, wirkt die Entscheidung wie ein Griff zurück in eine Vergangenheit, die viele längst überwunden glaubten. Doch was als Sicherheitsmaßnahme verkauft wird, lässt tief blicken in das Misstrauen gegenüber einer freiwilligen Armee und einer Gesellschaft im Wandel.

Freiwilligkeit war gestern

Mit der neuen Regelung rückt die politische Linie klar ab von der Idee eines modernen, frei wählbaren Dienstes an der Gesellschaft. Statt mit Aufklärung oder Anreizen zu arbeiten, setzt man nun auf Verpflichtung und Kontrolle. Das Vertrauen in die Eigenverantwortung junger Menschen scheint passé – stattdessen sollen sie wieder in die Kaserne, auf die Pritsche, zur Musterung. Dass dies vor allem Männer betrifft, nährt zusätzlich den Eindruck einer rückwärtsgewandten Symbolpolitik, die weder Gleichstellung noch gesellschaftlichen Fortschritt ernst nimmt.

Signal der Hilflosigkeit

Was hier als sicherheitspolitischer Fortschritt verkauft wird, ist in Wahrheit Ausdruck einer tiefen Planlosigkeit. Anstatt echte Reformen in der Bundeswehr anzugehen – bessere Ausstattung, attraktivere Karrieren, effizientere Strukturen – greift man zur einfachsten Lösung: Zwang. Die Rückkehr zur Musterung ist ein lautes Eingeständnis, dass man weder bei der Nachwuchsgewinnung noch bei der strategischen Neuausrichtung vorangekommen ist. Das Ergebnis: junge Menschen sollen ausbaden, was jahrelang verschleppt wurde. Ein Dienst für das Land – oder ein Dienst an der politischen Bequemlichkeit?