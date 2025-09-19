WEIHNACHTS-EKLAT IN KIEL! STADT STELLT KEINE WEIHNACHTSBÄUME MEHR AUF – SPARPOLITIK ODER KAPITULATION VOR DEM ISLAM?

Kiel – Es ist eine Entscheidung, die deutschlandweit für Empörung sorgt und die Gemüter zum Kochen bringt: Die Stadt Kiel verzichtet dieses Jahr auf das Aufstellen öffentlicher Weihnachtsbäume – angeblich, um Geld zu sparen. Doch viele Bürger glauben nicht an diese Begründung und vermuten einen viel brisanteren Hintergrund: Unterwerfung unter religiöse Befindlichkeiten – oder gar stille Rücksicht auf islamische Gruppen? Während die Stadtverwaltung erklärt, man müsse in Krisenzeiten auch bei festlicher Dekoration kürzertreten, hagelt es Kritik aus der Bevölkerung. Weihnachtsmärkte sollen zwar stattfinden, aber das symbolträchtigste Element christlicher Tradition – der festlich geschmückte Tannenbaum auf öffentlichen Plätzen – bleibt in diesem Jahr einfach weg. Für viele Bürger ist das mehr als nur ein Akt der Sparsamkeit: Es ist ein fatales Signal – gegen die eigene Kultur, gegen christlich-abendländische Identität und für eine angebliche „Toleranz“, die immer nur in eine Richtung funktioniert. Auch im Netz tobt der Protest: „Was kommt als Nächstes – Verbot von Weihnachtsliedern?“, fragen wütende Kommentatoren. Während in der Türkei Kirchen geschlossen werden, verzichtet man in Deutschland freiwillig auf christliche Symbole? Der Verdacht, dass hier religiös-kulturelle Rücksichtnahme unter dem Deckmantel der Haushaltsdisziplin betrieben wird, lässt sich nicht mehr wegdiskutieren. Und genau das sorgt für einen Flächenbrand in der Debatte um kulturelle Identität. Politiker schweigen, Kirchen äußern sich zurückhaltend – nur wenige stemmen sich öffentlich gegen diese Entwicklung. Dabei geht es längst nicht mehr nur um einen Baum – sondern um ein Stück Heimat, Tradition und Zusammenhalt, das unter bürokratischer Kälte und falsch verstandener Rücksichtnahme geopfert wird. Kiel schafft den Weihnachtsbaum ab – und mit ihm ein Stück Seele der Stadt. Ein Vorgeschmack auf das, was auch anderen Städten drohen könnte, wenn die eigenen Wurzeln aus Angst oder ideologischer Blindheit weiter gekappt werden.