Der Glanz der deutschen Weihnachtsmärkte wird von Jahr zu Jahr von trüben Schlagzeilen überschattet. Was einst selige Vorfreude war, ist längst zum Symbol für steigende Preise, Sicherheitswahn und gesellschaftliche Spaltung geworden: Wer sich dieses Jahr einen einfachen Becher Glühwein gönnen will, muss tief in die Tasche greifen. Die ohnehin finanziell gebeutelten Bürger werden nicht nur mit Rekordpreisen konfrontiert, sondern dürfen sich auf den festlichen Plätzen inmitten von Betonpollern „sicher“ fühlen – ein Weihnachtsgefühl will da nicht mehr aufkommen.​

Während Politiker den Zustrom ausländischer Fachkräfte begrüßen, wächst die Unzufriedenheit auf den Marktplätzen. Viele Menschen stellen sich die Frage, warum für deutsche Feste nur noch Regeln, Zäune und Zugangsbeschränkungen gelten, während Moscheen unbehelligt bleiben und nicht einmal besondere Sicherheitsmaßnahmen erfahren. Das Fundament gemeinschaftlicher Feiertage scheint zu bröckeln, Misstrauen und Ärger bestimmen vielerorts die Stimmung. Die Klagen über fehlende Wertschätzung, Integration und gesellschaftlichen Zusammenhalt werden immer lauter.

Nicht wenige Bürger verabschieden sich daher vom traditionellen Weihnachtsmarktbesuch – das Fest erlebt eine Spaltung wie nie. Zwischen Preisschock, Sicherheitsbarrieren und gesellschaftlichen Gräben bleibt die Besinnlichkeit auf der Strecke. Das einst so verbindende Fest wird für viele zum weiteren Symbol der Entfremdung im „besten Deutschland aller Zeiten“. Die Folge: Die Menschen ziehen sich zurück, das Weihnachtsfest wird für viele zum Anlass, Abstand zu nehmen – nicht nur vom Markt, sondern von einer Atmosphäre, die schon lange nicht mehr zum Verweilen einlädt.​