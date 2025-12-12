WEIHNACHTSMARKT-ATTENTAT in Herford! Teenie mit Messer attackiert – Festnahme eines 15-Jährigen

von

Dirk Lauer

in

|

Herford – Schock auf dem Weihnachtsmarkt! Ein 16-Jähriger wurde bei einem brutalen Messerangriff schwer verletzt. Die Polizei hat nun einen Tatverdächtigen gefasst: einen 15-jährigen Jugendlichen aus Herford, der aus dem Nordirak stammt und bisher keine klare Staatsbürgerschaft besitzt. Der Angriff ereignete sich mitten unter Glühweinständen und Lichterketten – mitten im Weihnachtsgetümmel.

Augenzeugen berichten von einem plötzlichen, heftigen Streit, der sich innerhalb von Sekunden in eine blutige Attacke verwandelte. Der 16-Jährige wurde mehrfach mit einem Messer verletzt und musste notoperiert werden. Rettungswagen und Polizei rückten massiv an, der Weihnachtsmarkt wurde vorübergehend abgeriegelt. Die Ermittler gehen von einer gezielten Auseinandersetzung aus – Details zu einem möglichen Motiv prüfen sie noch.

Der 15-Jährige sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen versuchten Mordes. In der Stadt wächst die Angst: Wie konnte es auf einem Weihnachtsmarkt zu so einer Gewalttat kommen? Die Polizei verspricht, alles zu tun, um die Hintergründe vollständig aufzuklären.

Entdecke mehr von Pressecop24.com

Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.

Weitere Beiträge