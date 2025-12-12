WEIHNACHTSMARKT-ATTENTAT in Herford! Teenie mit Messer attackiert – Festnahme eines 15-Jährigen

Herford – Schock auf dem Weihnachtsmarkt! Ein 16-Jähriger wurde bei einem brutalen Messerangriff schwer verletzt. Die Polizei hat nun einen Tatverdächtigen gefasst: einen 15-jährigen Jugendlichen aus Herford, der aus dem Nordirak stammt und bisher keine klare Staatsbürgerschaft besitzt. Der Angriff ereignete sich mitten unter Glühweinständen und Lichterketten – mitten im Weihnachtsgetümmel.

Augenzeugen berichten von einem plötzlichen, heftigen Streit, der sich innerhalb von Sekunden in eine blutige Attacke verwandelte. Der 16-Jährige wurde mehrfach mit einem Messer verletzt und musste notoperiert werden. Rettungswagen und Polizei rückten massiv an, der Weihnachtsmarkt wurde vorübergehend abgeriegelt. Die Ermittler gehen von einer gezielten Auseinandersetzung aus – Details zu einem möglichen Motiv prüfen sie noch.

Der 15-Jährige sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen versuchten Mordes. In der Stadt wächst die Angst: Wie konnte es auf einem Weihnachtsmarkt zu so einer Gewalttat kommen? Die Polizei verspricht, alles zu tun, um die Hintergründe vollständig aufzuklären.