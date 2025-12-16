WEIHNACHTSMARKT IN PANIK! Mann bei Glühwein-Streit mit Messer schwer verletzt!

Essen – Mitten im vorweihnachtlichen Trubel bricht Gewalt aus! Auf dem Weihnachtsmarkt am Willy-Brandt-Platz in Essen kommt es am Montagabend zu einer brutalen Attacke: Ein 34-jähriger Mann wird bei einer Rangelei am Glühweinstand offenbar mit einem Messer schwer verletzt. Die Polizei rückt mit einem Großaufgebot an, der Markt ist in Aufruhr – und eine Mordkommission übernimmt den Fall.

Der Mann stand mit einem Bekannten an einem Glühweinstand gegenüber vom Hauptbahnhof, als es gegen 20 Uhr zu einem heftigen Streit mit einem Unbekannten kommt. Es kommt zu Geschubse, zu wüsten Worten – dann trennen sich die Kontrahenten zunächst. Doch erst später bemerkt das Opfer, dass es einen Stich abbekommen hat. Die Verletzung ist so schwer, dass der Mann sofort in ein Krankenhaus gebracht wird. Die Ermittler suchen nun nach dem Täter, der sich nach der Tat in der Menschenmenge verlor.

Der Weihnachtsmarkt, sonst ein Ort von Lichtern, Glühwein und Stimmung, wird plötzlich zum Schauplatz einer Gewalttat. Besucher sind geschockt, viele fragen sich: Wie sicher ist der Markt wirklich? Während die Polizei nach Zeugen sucht und Kameras auswertet, bleibt die Angst zurück – dass aus einem schönen Abend im Nu ein Albtraum werden kann.