WELTERBE-SCHLACHT! DORF WILL RUHM LOSWERDEN

Pressecop24 bitte auf Telegram-Kanal folgen: t.me/pressecop24!

Kurz nachdem das Schloss Neuschwanstein in Bayern ins UNESCO-Weltkulturerbe aufgenommen wurde, kommt die Sensation: Ein Dorf in der Slowakei will diese Ehre abgeben! Weltweit gilt das als höchste Auszeichnung für Kulturdenkmäler. Doch die Bewohner von Vlkolínec haben genug von dem Titel. Sie wollen den Status als Weltkulturerbe loswerden. Der Grund ist brisant: Die Touristen haben das Dorf überrannt! Die Katholische Nachrichtenagentur berichtet, die verbliebenen Bewohner fühlen sich wie Tiere im Zoo. Tag für Tag trampeln neugierige Touristen durch ihre Vorgärten. Sie spähen ungebeten durch die Fenster in die Küchen. Das Dorf ist zu einem „toten Freilichtmuseum“ verkommen, so klagt man in der Siedlung. Die Bewohner haben es satt, dass ihre Privatsphäre von Touristenmassen missachtet wird. Die Idylle hat sich in einen Touristen-Albtraum verwandelt!

Der Titel wurde dem Ort in den Karpaten vor einiger Zeit verliehen. Das Dorf gilt als einzigartig mit seinen bunten, holzvertäfelten Häusern. Die UNESCO pries die Siedlung als besterhaltene mittelalterliche Holzarchitektur in der gesamten Region. Es sei die umfassendste Anlage ihrer Art, lobte die UN-Kulturorganisation. Doch genau dieser Ruhm hat das Dorf nun zu einem Touristenmagneten gemacht. Die Bewohner zahlen den Preis für die weltweite Anerkennung. Sie wollen ihre Ruhe zurück!

Pressecop24 bitte auf Telegram folgen!