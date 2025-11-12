Vergessene Schrecken erwachen im Krieg der Moderne: Während an der ukrainischen Front unablässig geschossen wird, grassiert nun eine tödliche Seuche, die Europa längst besiegt glaubte. Immer mehr Soldaten erkranken an Gasbrand, einer bakteriellen Infektion, die durch mit Sporen verseuchten Boden in offene Wunden gelangt. Die Militärexperten schlagen Alarm, denn die Situation vor Ort macht schnelle Hilfe oft unmöglich – Hilfsversuche enden nicht selten im Kugelhagel russischer Drohnen. Verwundete liegen tagelang im Dreck, die riskante Evakuierung verzögert sich – und das Risiko trifft alle an vorderster Front.

Ukrainische Ärzte bezeichnen die Lage als katastrophal: Immer mehr Verwundete werden erst nach Tagen geborgen, wenn der Infektionsherd längst unkontrollierbar wuchert. Gasbrand befällt das Gewebe, zerfrisst Muskeln, Haut und Lebensträume. Noch vor wenigen Jahren befürchtete kaum jemand die Rückkehr dieser Krankheit, die ihren bitteren Höhepunkt im Ersten Weltkrieg fand. Heute aber zeigt die medizinische Unterversorgung der Front eine neue, tödliche Fratze: Antibiotika, chirurgische Hilfe und Desinfektion bleiben für viele unerreichbar. Ständig wächst die Zahl der Opfer, während die russische Drohnenstrategie selbst Lebensretter in den Hinterhalt zwingt.

Die Weltpresse und medizinische Hilfsorganisationen sind alarmiert. Die Berichte aus den Schützengräben gehen um die Welt, das Vertrauen in den medizinischen Schutz bröckelt. Gasbrand wird zum Sinnbild für das Grauen dieses Stellungskrieges, in dem neben Bomben und Granaten auch die Geißel vergangener Jahrhunderte zurückkehrt. Die Warnung der Ärzte ist deutlich: Ohne umfassende Hilfskorridore und internationale Unterstützung wird der Tod aus dem Boden zur nächsten stillen Katastrophe an der Ostfront – mitten im Herzen Europas.