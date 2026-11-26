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Werne – Schwere Vorwürfe gegen einen Bootsunternehmer aus dem Münsterland: Der 35-jährige Geschäftsführer der Firma MaRe Boote GmbH soll über Jahre Schlauchboote, Motoren und Schwimmwesten an Schleusernetzwerke geliefert haben, die Migranten über den Ärmelkanal nach Großbritannien bringen. Das geht aus einer gemeinsamen Recherche von WDR, NDR, Süddeutscher Zeitung, BBC und Le Monde hervor, die vertrauliche Ermittlungsakten ausgewertet hat. Im Mai wurde der Mann auf Grundlage eines europäischen Haftbefehls aus Frankreich von der Bundespolizei festgenommen, später unter Auflagen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Staatsanwaltschaft Lille bestätigt den Haftbefehl gegen einen „deutschen Unternehmer“. Ihm droht unter anderem der Vorwurf der Beihilfe zu bandenmäßigen Schleusungen, der Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung und der fahrlässigen Tötung. Der Beschuldigte, hier Marvin R. genannt, gilt als unschuldig, solange kein Gericht anders entscheidet. Eine Verurteilung liegt nicht vor.

Stand: 23:02 Uhr MEZ

Anlass ist ein BILD-Bericht vom 26. November 2026, 13:51 Uhr, mit der Überschrift „Deutsche Firma liefert Boote an Schleuser-Clans – Unternehmer verhaftet“. Der Text greift die am selben Morgen veröffentlichte Recherche auf und ist aktuell, kein Archivstück. Die Festnahme selbst liegt allerdings schon Monate zurück: Sie fand im Mai 2026 in Nordrhein-Westfalen statt. Neu ist, dass die Vorwürfe und der französische Haftbefehl durch die gemeinsame Recherche öffentlich werden. Eine eigene Pressemitteilung der Bundespolizei oder der Staatsanwaltschaft Lille zu Namen und Firma lag bei unserer Prüfung nicht vor. Die französische Behörde bestätigte den Recherchepartnern lediglich einen europäischen Haftbefehl gegen den Leiter eines deutschen Unternehmens.

Der Firmensitz liegt in Werne nahe Dortmund, im östlichen Münsterland. Das Unternehmen handelt nach den vorliegenden Berichten mit Jetskis, kleineren Booten, vor allem aber mit Schlauchbooten, Motoren und Schwimmwesten und ist auch in der Reparatur tätig. Der Geschäftsführer ist 35 Jahre alt. Seinen vollen Namen nennen wir nicht; in der deutschen Berichterstattung von ARD und WDR erscheint er als Marvin R. Die BBC und Le Monde haben den Klarnamen verwendet, die BBC hat sein Gesicht aus Gründen des deutschen Persönlichkeitsschutzes unkenntlich gemacht. Amtlich bestätigt ist der Haftbefehl nur gegen einen „deutschen Unternehmer“. Im Zweifel bleibt es deshalb bei der Anonymisierung.

Was ihm konkret vorgeworfen wird, ergibt sich aus dem französischen Verfahren. Die Justiz in Lille verdächtigt ihn der Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung und der Beihilfe bei bandenmäßig organisierten Schleusungen. Außerdem soll wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt werden, weil bei Unglücken mit Produkten der Firma zwischen Dezember 2024 und Anfang 2026 nach den Akten mindestens vier Menschen ums Leben gekommen sein sollen. Der Staatsanwalt Samuel Finielz wollte sich gegenüber der BBC nicht zu Ermittlungsdetails äußern, bestätigte aber den im Mai erlassenen europäischen Haftbefehl. Der Verkauf von Booten sei „vollkommen legal“, werde aber strafbar, wenn jemand vollständig wisse, dass die Ware von Netzwerken für illegale Einwanderung oder Menschenhandel genutzt werde. Der Haftbefehl bezieht sich den Angaben zufolge auf mutmaßliche Taten seit Dezember 2024.

BILD schreibt, dem Unternehmer drohten 15 Jahre Haft. Diese Zahl steht in den geprüften Berichten von Tagesschau, WDR und BBC nicht. Dort ist von einer langjährigen oder mehrjährigen Freiheitsstrafe die Rede, falls es zu einem Verfahren und einer Verurteilung kommt. Die 15 Jahre übernehmen wir deshalb nicht. Ebenso wenig ist entschieden, dass er bereits in Lille angeklagt ist: Nach der BBC kann eine formelle Anklage erst nach einer Auslieferung erfolgen. Das Oberlandesgericht Hamm hat demnach entschieden, dass der Mann nach Frankreich überstellt werden soll. Er wehrt sich dagegen; nach der BBC verweisen seine Anwälte unter anderem auf überfüllte französische Gefängnisse und verlangen, dass etwaige Vorwürfe in Deutschland verhandelt werden. Ein deutsches Ermittlungsverfahren unter anderem wegen mutmaßlicher Schleusergeschäfte wurde laut Tagesschau wegen des französischen Verfahrens vorläufig gestoppt. Nach der Festnahme im Mai kam R. unter Auflagen wieder auf freien Fuß. Die Firma soll weiterarbeiten.

Die Zahlen zum Umfang der mutmaßlichen Lieferungen sind brisant, stammen aber aus vertraulichen Auswertungen, nicht aus einem öffentlichen Urteil. Laut einer internen Analyse britischer Sicherheitsbehörden soll Material von MaRe Boote in den ersten vier Monaten dieses Jahres bei 29 Prozent aller festgestellten Überfahrten über den Ärmelkanal genutzt worden sein. Das entspräche mehreren Tausend Menschen allein im laufenden Jahr. Die BBC berichtet außerdem unter Berufung auf französische Ermittlungen, mindestens 82 Boote der Firma seien in etwas mehr als zwei Jahren bis Mai an der englischen Küste angekommen. Aus Kreisen der Bundespolizei heißt es, die Firma könne bereits seit mindestens 2021 Boote an Schleuser geliefert haben. All das sind Ermittlungsstände und Bewertungen, keine festgestellte Schuld.

BILD verkürzt diese Angaben zu „rund einem Drittel der Schleusungen“ und legt nahe, die Festnahme könnte zum Rückgang der Überfahrten beigetragen haben. Die Richtung stimmt, die Einordnung ist grober. Die 29 Prozent beziehen sich nur auf die festgestellten Fahrten der ersten vier Monate 2026, nicht auf das ganze Jahr. Den Rückgang der Überfahrten erklärt die Tagesschau zunächst mit schärferem Vorgehen unter dem britischen Motto, die Banden zu zerschlagen. Fahnder halten einen Beitrag der Festnahme im Mai für möglich, belegen ihn aber nicht als alleinige Ursache. Auch die Jahreszahlen sind bei BILD zu glatt: Nicht jedes Jahr kamen rund 40.000 Menschen auf diesem Weg nach Großbritannien, sondern in einzelnen Jahren nach Behördenangaben mehr als 40.000. Bis Mitte November 2026 waren es laut Tagesschau rund 23.500 Menschen, etwa 40 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Spätere britische Tageswerte liegen in derselben Größenordnung knapp unter 24.000. Die UN zählte allein für 2024 mindestens 84 Tote auf dieser Route.

Den Durchbruch brachte nach den Akten nicht „Anfang des Jahres“, wie BILD schreibt, sondern ein Zugriff Anfang Mai in Nordfrankreich. Französische Beamte hielten nahe der Küste, nach der BBC in der Gegend von Boulogne-sur-Mer, ein Auto mit Anhänger an. Darin sollen ein Schlauchboot und ein Motor gewesen sein, auf der Fahrzeugtür das Logo der Firma. Die beiden festgenommenen Deutschen gaben demnach an, im Auftrag von Marvin R. bereits vier- bis sechs Mal nautische Ausrüstung nach Frankreich gebracht zu haben und gewusst zu haben, wofür die Boote genutzt würden. Noch im Mai wurden sie unter anderem wegen Beihilfe zur illegalen Einreise zu einem und eineinhalb Jahren Haft verurteilt. Ihre Aussagen belasten den Unternehmer, ersetzen aber kein Urteil gegen ihn. Zusätzlich hörte die Polizei den Akten zufolge den Chef eines Schleusernetzwerks in einer Gefängniszelle ab. Mehrfach soll von Gerät einer deutschen Firma mit einem Geschäftsführer namens „Marvin“ die Rede gewesen sein. Auf dem Telefon des mutmaßlichen Netzwerkchefs soll zudem die Firmenadresse gefunden worden sein.

Zum Todesvorwurf bleibt Zurückhaltung geboten. Bei zwei Unglücken mit Produkten der Firma sollen zwischen Dezember 2024 und Anfang 2026 mindestens vier Menschen gestorben sein. Die Tagesschau schildert einen Fall vom Januar 2025: Ein zwanzigjähriger Syrer blieb nach einer gescheiterten Abfahrt an der nordfranzösischen Küste leblos auf einem Boot zurück, auf dem Ermittler das Firmenlogo entdeckt haben sollen. Ein solcher Fund auf einem Unglücksboot ist ein Ermittlungsansatz, kein Nachweis, dass der Verkäufer den Tod fahrlässig verursacht hat. Das muss ein französisches Gericht klären, falls es zur Anklage kommt. Den vollständigen Namen des Toten und weitere private Details lassen wir weg.

Marvin R. hat sich zu den Vorwürfen öffentlich nicht im Einzelnen erklärt. Einen umfangreichen Fragenkatalog der Rechercheteams ließ er inhaltlich unbeantwortet. Gegenüber Finanzbeamten soll er im April laut den Akten gesagt haben, er wisse nicht, was nach dem Verkauf mit seiner Ware geschehe. Er könne nicht ausschließen, dass damit „krumme Dinger“ gedreht würden. Falls seine Boote für Schleusungen eingesetzt würden, hätten Migranten wenigstens eine Überlebenschance auf dem Ärmelkanal. Die BBC stellte ihn im vergangenen Monat vor dem Betrieb in Werne zur Rede; er habe keine Fragen beantwortet und die Journalisten bei der Polizei anzeigen wollen. In einer schriftlichen Reaktion habe er die konkreten Vorwürfe nicht entkräftet, den Medien aber Belästigung vorgeworfen. Das ist seine bisherige Linie, keine Widerlegung und kein Geständnis.

BILD überschreibt den Fall mit „Schleuser-Clans“ und schreibt, zu den besten Kunden des Unternehmers hätten „kurdischstämmige Clans“ gehört. In den Ermittlungsakten, auf die sich WDR, NDR und SZ stützen, ist von kurdischstämmigen Gruppen die Rede, die das Schleusergeschäft am Ärmelkanal seit Jahren beherrschen sollen. Eine öffentliche Behördenmeldung, die in diesem konkreten Verfahren amtlich von „Clans“ spricht, liegt nicht vor. Wir sprechen deshalb von Schleusernetzwerken und Schleuserbanden. Die Lieferungen selbst sind ein Verdacht, kein festgestelltes Kundenverhältnis. Die Überschrift von BILD („liefert“, „verhaftet“) klingt nach abgeschlossener Tat; richtig ist: Es gibt einen Haftbefehl, eine vorläufige Festnahme im Mai, einen laufenden Auslieferungsstreit und offene Vorwürfe.

Am Tag der Festnahme sollen deutsche Beamte nach der BBC zudem mehr als 30 Schlauchboote und 9.000 Schwimmwesten sichergestellt haben, die den Ermittlungen zufolge mit dem Unternehmer in Verbindung stehen. Dieser Zugriff war demnach die erste Anwendung einer gesetzlichen Klarstellung: Seit Dezember 2025 ist in Deutschland ausdrücklich auch das Schleusen von Ausländern aus der EU heraus nach Großbritannien strafbar. Lange war die Rechtslage nach dem Brexit unvollständig. Das ändert nichts daran, dass der bloße Handel mit Booten legal ist, solange der Verkäufer nicht wissentlich Schleusernetzwerke ausrüstet. Genau dieser Vorsatz oder dieses Wissen wäre in einem Verfahren zu beweisen.

Deutschland gilt den Behörden schon länger als logistisches Drehkreuz. Dan Cannatella-Barcroft, stellvertretender Leiter der britischen National Crime Agency für organisierte Einreisekriminalität, sagte dem Rechercheteam, das allermeiste Gerät für die Überfahrten komme über Deutschland. Die Boote stammen nach den vorliegenden Berichten überwiegend aus China und gelangen über die Türkei in die EU, werden im Westen Deutschlands zwischengelagert und bei geeignetem Wetter kurzfristig an die Küsten Nordfrankreichs oder Belgiens gebracht. Das beschreibt die Route, nicht automatisch die Schuld eines einzelnen Händlers. Eine Europol-Operation vom März dieses Jahres gegen eine andere Lieferkette mit Lagern und Festnahmen in Deutschland und Belgien ist ein eigener Vorgang und darf mit dem Haftbefehl gegen den Werneer Unternehmer nicht vermengt werden.

Ein älterer Beitrag auf unserer Seite, der denselben Fall, dieselbe Firma oder die Versorgung der Kanal-Route mit Schlauchbooten behandelt, ist im Archiv nicht vorhanden. Treffer zu Schleusungen der Bundespolizei betreffen andere Zugriffe, vor allem an Landgrenzen. Deshalb setzen wir hier keinen internen Link. Offiziell unbestätigt bleiben außerdem eine genaue Gesamtzahl gelieferter Boote über alle Jahre, die genaue Gewinnsumme und die Behauptung, die Firma habe „die besten Kunden“ unter bestimmten Clans gehabt. Gesichert ist der Stand vom 26. November 2026: ein bestätigter europäischer Haftbefehl, eine Festnahme im Mai, eine geplante Auslieferung, schwere, aber unbewiesene Vorwürfe – und ein Beschuldigter, der frei ist und die Vorwürfe nicht im Einzelnen ausräumt.

KOMMENTAR / MEINUNG: Wer Boote verkauft, macht noch kein Verbrechen. Wer wissentlich Todesrouten ausrüstet, schon. Dazwischen liegt genau die Frage, die ein Gericht klären muss, nicht eine Schlagzeile.

KOMMENTAR / MEINUNG: Deutschland als Durchgangsstation für Schlauchboote ist ein politisches Armutszeugnis. Erst nach Jahren wird nachgeschärft, was nach dem Brexit schon lange klar sein musste. Kontrolle an der Quelle ist besser als Rettung auf offener See.

KOMMENTAR / MEINUNG: Gleichzeitig gilt die Unschuldsvermutung ohne Wenn und Aber. Ein Haftbefehl ist kein Urteil. Wer den Mann heute schon als verurteilten Schleuser behandelt, macht denselben Fehler, den er der Justiz vorwirft: Er urteilt, bevor die Beweise geprüft sind.

Verdacht prüfen, Schuld beweisen – und die Todesroute trockenlegen!

Quellen:

tagesschau.de / WDR, NDR, SZ, 26.11.2026: https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/schleuser-aermelkanal-deutschland-100.html

BBC, 26.11.2026: https://www.bbc.com/news/articles/cqlymky8kpzjo

WDR, 26.11.2026: https://www1.wdr.de/nrw/nrw-firmenchef-schleuser-schlauchboote-grossbritannien-100.html

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