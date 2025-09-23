WETTER-CHAOS IN EUROPA! DEUTSCHE CAMPERIN IN FLUTEN VERSCHOLLEN – REGEN-HÖLLE IN MAILAND, HOCHWASSER IN FRANKREICH, FEUER-ALARM IN DER TÜRKEI!

Europa kämpft mit den Launen der Natur – und zahlt einen hohen Preis: In Norditalien sind heftige Unwetter über die Region hinweggefegt, besonders in Mailand stand die Stadt am Abend knietief unter Wasser. Straßen verwandelten sich in reißende Flüsse, Keller liefen voll, Autos wurden mitgerissen – und mitten in diesem Regen-Drama wird eine deutsche Camperin vermisst! Die Frau soll mit ihrem Wohnmobil nahe Mailand in einem überfluteten Gebiet unterwegs gewesen sein, seither fehlt jede Spur. Die Suchtrupps kämpfen gegen Zeit und Wetter, während die Pegel weiter steigen. Auch im benachbarten Frankreich hat der Dauerregen für schwere Überschwemmungen gesorgt: In Südfrankreich wurden ganze Dörfer evakuiert, Bahnlinien gesperrt, die Feuerwehr im Dauereinsatz. Während die Wassermassen im Westen Europas für Angst und Verwüstung sorgen, kam es am anderen Ende des Kontinents zum gegenteiligen Extrem: In der beliebten türkischen Urlaubsregion Antalya loderten bis zuletzt Waldbrände, angefacht von wochenlanger Dürre und glühender Hitze. Erst jetzt melden die Behörden, dass das Feuer weitestgehend unter Kontrolle gebracht werden konnte – eine Erleichterung für Anwohner und Touristen, die stundenlang gegen Flammen und Rauch kämpften. Europa brennt – oder geht unter: Die dramatischen Wetterextreme zeigen einmal mehr, wie verwundbar selbst moderne Gesellschaften gegenüber den Naturgewalten sind. Und über allem schwebt das Schicksal der deutschen Urlauberin – die Hoffnung, sie lebend zu finden, schwindet mit jeder Stunde.