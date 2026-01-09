WETTER-PANIKMACHE OHNE PUNKT UND KOMMA! Vorhersagen treffen wieder mal nicht zu!

Schon wieder das gleiche Schauspiel: Große Warnungen, düstere Prognosen, dramatische Schlagzeilen – und am Ende passiert fast nichts. Meteorologen schlugen Alarm, Politiker warnten eindringlich, Medien trommelten Angst in jedes Wohnzimmer. Die Bevölkerung hielt den Atem an, sagte Termine ab, blieb zu Hause. Und wofür? Für ein Wetterereignis, das deutlich harmloser verlief als angekündigt. Die große Gefahr blieb aus, die Panik aber war längst geschürt.

Besonders bitter: Ausgerechnet jene Kreise, die täglich vorgeben, alles genau berechnen zu können, lagen erneut daneben. Wer nicht einmal das Wetter der nächsten Stunden verlässlich einschätzen kann, will ernsthaft langfristige Klimaentwicklungen erklären und steuern. Kritiker sprechen von einem massiven Glaubwürdigkeitsproblem. Denn jedes Mal, wenn Katastrophen ausgerufen werden, die dann nicht eintreten, wächst der Zweifel in der Bevölkerung weiter.

Am Ende bleibt ein ernüchterndes Fazit: Keine Gefahr für Leib und Leben, keine dramatischen Folgen, keine Rechtfertigung für die aufgeladene Angstkampagne. Zurück bleibt Frust bei den Bürgern und der Eindruck, erneut unnötig verunsichert worden zu sein. Vertrauen verspielt man schnell – und genau das passiert, wenn Panik lauter ist als Vernunft.