Whistleblower der medizinischen Polizei alarmieren über „verheerende“ Impfstoffverletzungen, während die Medikamentenlieferkette aus einer Welle von Vax-geschwächten KRANKEN KINDERN zusammenbricht

Wir haben im heutigen Situation Update Podcast viel zu besprechen. Die Dinge lösen sich schnell für das Establishment auf, was dazu führt, dass Tyrannen verzweifelt versuchen, noch mehr gegen die Redefreiheit, die Gesundheitsfreiheit und dezentrale Energietechnologien vorzugehen, die es den Menschen ermöglichen könnten, vom Netz zu leben.

Hier ist ein kurzer Blick auf das, was wir im heutigen Podcast behandeln:

Ehemaliger australischer medizinischer Präsident bläst Pfeife wegen Impfstoffverletzungen

Sie half beim Bau des medizinischen Tyranneikonstrukts, das Millionen verstümmelte

Demokraten veröffentlichen illegal Trumps private Steuererklärungen und bewaffnen die IRS

Das Pentagon kollidierte mit Twitter, um psychologische Operationen gegen Amerikaner durchzuführen

Ehemaliger Nazi-Sekretär (97 Jahre alt) fand im Zusammenhang mit Holocaust-Morden für SCHULDIG

Nürnberg 2.0 wird Tausende von Covid-Impfstoffschiebern / Mördern strafrechtlich verfolgen

China betreibt eine weitere falsche Flagge Covid-Psyop und behauptet, Krematorien seien voll

Wells Fargo wurde angewiesen, Milliarden zu zahlen, nachdem er Kunden über Auto- und Wohnungsbaudarlehen abgezockt hatte

Menschlicher Müll Sean Penn fordert, dass Unvaxxed als Kriminelle inhaftiert wird

Neue Daten aus Deutschland bestätigen einen enormen Anstieg der plötzlichen Todesfälle nach mRNA-Impfung

Die Lieferkette für Kinderschmerztabletten und Hustensirup ist in den USA zusammengebrochen

Millionen von Kindern sind krank, weil ihr Immunsystem durch die Impfung zerstört wurde

Großer Importeur für gefrorenes Fleisch erklärt Konkurs, schickt Wellen durch die Transportkette

Die EU testet jetzt biometrische Zahlungssysteme für digitale Währungen und plant den Rollout 2024

BlackRock und Vanguard kaufen VERSORGUNGSUNTERNEHMEN, um Ihre Macht zu kontrollieren und die Nutzung auszuspionieren

Warum das Unternehmen die Energietechnologie für niederenergetische Kernreaktionen (LENR) unterdrückt

Ehemaliger Leiter der Australian Medical Association pfeift über „verheerende“ Covid-19-Impfstoffverletzungen

An der Spitze der Nachrichten heute steht das Bombeneingeständnis von Dr. Kerryn Phelps, ehemaliger Leiter der AMA (Australien), der jetzt mit der Wahrheit über verheerende Impfstoffverletzungen an die Öffentlichkeit geht.

Über ChildrensHealthDefense.org:

Sie sagte aus, dass ihre Frau Jackie Stricker-Phelps „innerhalb von Minuten eine schwere neurologische Reaktion auf ihren ersten Pfizer-Impfstoff erlitt“ und weiterhin anhaltende neurologische Symptome, Muskel-Skelett-Entzündungen und Müdigkeit erleidet.

Bei Phelps wurden auch Impfstoffverletzungen diagnostiziert, einschließlich intermittierender Fieber und Herz-Kreislauf-Probleme, nach ihrer zweiten Pfizer-Dosis im Juli 2021.

Phelps sagte den Regulierungsbehörden, dass sie „mit anderen Ärzten gesprochen habe, die selbst ein schwerwiegendes und anhaltendes unerwünschtes Ereignis erlebt haben, einschließlich kardiologischer, rheumatologischer, Autoimmunreaktionen und neurologischer Folgen“, aber „Impfstoffverletzungen sind ein Thema, über das nur wenige in der Ärzteschaft sprechen wollten“.

„Die Regulierungsbehörden der Ärzteschaft haben die öffentliche Diskussion über unerwünschte Ereignisse nach der Impfung zensiert, mit Drohungen für Ärzte, keine öffentlichen Erklärungen über etwas abzugeben, das „die Einführung des Impfstoffs der Regierung untergraben könnte“ oder die Aussetzung oder den Verlust ihrer Registrierung riskieren“, schrieb sie.

Denken Sie daran, Dr. Phelps half beim Aufbau des medizinischen Polizeistaates in Australien, und sie drängte auf Impfstoffe, Masken und Lockdowns. Sie glaubte, dass der Impfstoff so tief liegt, dass sie zuließ, dass ihr eigener Körper durch die mRNA-Injektionen infiltriert wurde. Erst jetzt hat sie erkannt, dass sie einen kritischen, tiefgreifenden Fehler gemacht hat. Sie glaubte an die Lügen derer, die absichtlich die Menschheit ermorden. Sie setzt ihr Leben auf die Lüge der „sicheren und wirksamen“ Impfstoffe, und sie verliert diese Wette schlecht. Zu ihrer Ehre versucht sie jetzt, andere vor all dem zu warnen, trotz ihrer früheren Rolle bei der Förderung.

Sie ist auch nicht die einzige, die den Impfstoffbetrug anpfifft. Wie CHD berichtet:

Phelps schließt sich einer wachsenden Zahl hochkarätiger Ärzte weltweit an, darunter der britische Kardiologe Dr. Aseem Malhotra und Onkologe Dr. Angus Dalgleish, der sich gegen die Impfstoffe gewandt hat, nachdem er sie öffentlich unterstützt hat, so der ehemalige Reporter der New York Times, Alex Berenson.

Campbell Newman, ehemaliger Premierminister von Queensland, nannte Phelps‘ Einreichung der Untersuchung einen „Wasserscheidenmoment“, weil Phelps zuvor ein starker und öffentlicher Impfstoffanwalt gewesen war.

Ab 2020 führte Australien einige der „drakonischsten“ Lockdown-, Impf- und Maskenvorschriften der Welt ein. Phelps unterstützte diese Maßnahmen, fordert aber jetzt eine nuanciertere Politik.

Die Lieferkette von Kinderarzneimitteln ist zusammengebrochen, wobei Kroger, CVS und Walgreens alle Kauflimits einleiten

Erinnern Sie sich an das letzte Jahr, als betrügerische Gesundheitsbehörden behaupteten, die Grippefälle seien auf fast Null gesunken? Sie behaupteten (fälschlicherweise), Influenza-Infektionen seien verschwunden, aber Covid war überall. Es war natürlich alles ein riesiger, koordinierter Betrug, um zu versuchen, die Menschen dazu zu bringen, zu glauben, dass die Covid-Plandemie alle töten würde, wenn sie sich nicht beeilen und sich impfen lassen würden.

Jetzt, nachdem die mRNA-Impfungen das Immunsystem von zig Millionen Amerikanern zerstört haben, ist die Grippesaisonkrankheit mit Rache zurück. Viele Krankenhäuser sind überfüllt mit kranken Patienten, und rezeptfreie Medikamente für Kinder (wie Tylenol und Hustensirupe) sind so gefragt, dass die Lieferkette zusammengebrochen ist.

Laut Yahoo Finance hat Kroger gerade ein Kauflimit für Kinderschmerzmittel und Hustenmittel angekündigt:

Kroger Co sagte am Dienstag, dass es Beschränkungen für den Kauf von Schmerzmitteln für Kinder und Erkältungsmedizinprodukten eingeführt habe, da Einzelhändler in den Vereinigten Staaten inmitten der steigenden Nachfrage mit Angebotsengpässen zu kämpfen haben.

Denken Sie darüber nach, was wir hier wirklich beobachten: Die medizinische Einrichtung versuchte, Kinder mit mRNA-Injektionen massenhaft zu ermorden, die behaupteten, eine Pandemie zu verhindern, die überhaupt nicht einmal Kinder betraf. Die Injektionen zerstörten ihre Immunfunktion und machten sie anfällig für Infektionen, die normalerweise Kinder mit einer solchen Schwere nicht beeinträchtigen würden, was zu einer Welle von RSV- und Influenzafällen in Krankenhäusern führte, was dazu führte, dass Ärzte Antibiotika verschreiben, die keine Virusinfektionen behandeln, was zu einem landesweiten Mangel an Antibiotika führte. In der Zwischenzeit verschlechtern sich die Krankheitssymptome bei so vielen Kindern, dass die Lieferkette von Tylenol und Hustenmitteln für Kinder landesweit ausgelöscht wird.

Das, Freunde, wird als „moderne Medizin“ bezeichnet. Das gesamte Ergebnis wäre viel besser gewesen, wenn Kinder überhaupt nicht massengeimpft worden wären. Der Impfstoff IST die Pandemie.

Erfahren Sie mehr über all dies und mehr im heutigen Situation Update Podcast:

Brighteon: Brighteon.com/173057cc-9920-47d9-931e-af99549fc2ca

Rumble: Rumble.com/v21pq5a-situation-update-122122-former-pro-vax-medical-storm-troopers-blow-the-whis.html

Bitchute: Bitchute.com/video/6yaH1Kk7aMRy/

Banned.Video: Banned.video/watch? id=63a2d13f3120b402ae187eae

iTunes-Podcast: Healthrangerreport.com/situation-update-dec-21-2022-former-pro-vax-medical-storm-troopers-blow-the-whistle-on-widespread-vaccine-damage-and-death

Entdecken Sie jeden Tag weitere Interviews und Podcasts unter:

https://www.brighteon.com/channels/HRreport

Folgen Sie mir auf:

Brighteon.social: Brighteon.social/@HealthRanger (meine aktuellen Nachrichten werden zuerst hier veröffentlicht)

Telegramm: t.me/RealHealthRanger



Substack: HealthRanger.substack.com

Banned.video: Banned.video/channel/mike-adams

Wahrheit sozial: https://truthsocial.com/@healthranger

Twitter: @MikeAdamsHR

Gettr: GETTR.com/user/healthranger

Parler: Parler.com/user/HealthRanger

Rumble: Rumble.com/c/HealthRangerReport

BitChute: Bitchute.com/channel/9EB8glubb0Ns/

Clouthub: app.clouthub.com/#/users/u/naturalnews/posts

Melden Sie sich für den kostenlosen NaturalNews.com-E-Mail-Newsletter an, um jeden Tag über aktuelle Nachrichten informiert zu bleiben.

Laden Sie meine aktuellen Hörbücher herunter – einschließlich Ghost World, Survival Nutrition, The Global Reset Survival Guide und The Contagious Mind – unter:

https://Audiobooks.NaturalNews.com/