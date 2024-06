WHO-Pandemie-Vertrag stirbt, IHR-Änderungen sind so gut wie neutralisiert!

Es ist an der Zeit, dass die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen (UN) über die geänderten Internationalen Gesundheitsvorschriften (IHR) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) abstimmen. Und die gute Nachricht ist, dass der sogenannte Pandemievertrag, zumindest die Version, mit der die Welt konfrontiert wurde, tot im Wasser ist.

Das einzige wirkliche Problem, das laut Dr. Meryl Nass sind die Überwachungsbestimmungen in Bezug auf “Fehlinformationen” und “Desinformation”, die die Regierung und die Social-Media-Unternehmen bereits tun.

Das internationale Verhandlungsgremium hat gerade angekündigt, dass es keine Einigung über den Pandemievertrag erzielen kann, was bedeutet, dass sich die Welt nicht mehr darum kümmern muss – zumindest in seiner derzeit vorgeschlagenen Form.

Die New York Times veröffentlichte einen Artikel über das Verhandlungsversagen, in dem enthüllt wurde, dass es Probleme gibt, alle mit den Plänen der WHO für die “gerechte” Verteilung von “Impfstoffen” sowie “Finanzierung für die Einrichtung von Überwachungssystemen” zu beschäftigen.

Die WHO plante, der 77. Weltgesundheitsversammlung (WHA77) eine endgültige Version des Pandemievertrags, auch bekannt als das Pandemieabkommen, vorzulegen. Die WHO wollte auch ihre Änderungsanträge zur IGV vorlegen, obwohl beide Bemühungen gescheitert sind.

“Die Verhandlungsführer hatten gehofft, den Vertrag diese Woche anzunehmen … aber abgesagte Sitzungen und zerstrittene Debatten – manchmal über ein einziges Wort – stagnierten die Einigung über Schlüsselabschnitte, einschließlich des gerechten Zugangs zu Impfstoffen”, berichtete die Times.

In Bezug auf die IHR-Änderungen speziell erwähnte die Times sie nur einmal in dem Stück:

“Die Länder arbeiten auch daran, die Internationalen Gesundheitsvorschriften der WHO zu stärken, die zuletzt 2005 überarbeitet wurden und detaillierte Regeln für die Länder festgelegt haben, die im Falle eines Ausbruchs, der Grenzen überschreiten könnte, befolgt werden können.”

Vogelgrippe-Furcht hat es nicht geschafft, den Pandemie-Vertrag zu verabschieden

Die offensichtliche Hoffnung war, dass es genug Angst vor einem Ausbruch der Öffentlichkeit vor einer sogenannten “Vogelgrippe” geben würde, dass die Regierungschefs sich beeilen würden, alles zu unterzeichnen, was die WHO als notwendig präsentierte, um mit der nächsten “Pandemie” umzugehen. Sie versuchten es auch mit einer Affenpocken (Mpox) und sogar Pockenangst, die beide ebenfalls scheiterten.

“Die ‘Angst’ beider hatte in der ersten Hälfte des Jahres 2022 ein Comeback in der Presse erlebt, bevor sie ziemlich schnell von lästigen ‘Verschwörungstheoretikern’ ausgetreten wurde, aber es scheint, dass sie wieder auferweckt werden könnten”, warnte Rhoda Wilson in einem Stück für The Exposé.

Die Welt ist auch lange über die “Pandemie” des Wuhan-Coronavirus (COVID-19) hinweg, die bei einigen Menschen eine Weile funktioniert hat. Jetzt kann die Welt jedoch sehen, dass die Kräfte, die viel über nichts in Bezug auf COVID mit einem Jungen, der Wolf zu oft geschreit hat, tun.

Es wird schwierig sein, alle mit einem weiteren hergestellten Schrecken an Bord zu holen, insbesondere jetzt, da die globalen Tyranneipläne der WHO gescheitert sind.

Loyce Pace, eine stellvertretende Sekretärin im Department of Health and Human Services (HHS), versuchte, sich über die Auswirkungen der Nichtannahme des Pandemievertrags zu ärgern, aber auch dies scheiterte.

“Loyce … weiß nichts über Pandemien”, sagte Dr. Nass als Antwort auf eine Erklärung von Pace darüber, wie “diejenigen von uns im öffentlichen Gesundheitswesen erkennen, dass eine weitere Pandemie wirklich vor der Tür stehen könnte”.

“Am besten lassen Sie diejenigen, die über Krankheiten unwissend sind, diese beiden Verträge verhandeln, denn wenn sie tatsächlich verstehen, was sie verhandeln, könnten sie von einer Brücke springen.”

Selbst wenn der Pandemievertrag verschwindet, bedeutet dies nicht, dass der Globalismus auch tot ist. Erfahren Sie mehr unter Globalism.news.

