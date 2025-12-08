WIEDER TERROR IN BOZENS BUSSEN – ZWEI JUGENDLICHE ATTACKIEREN UNSCHULDIGEN BUSFAHRER!

Ein weiterer brutaler Übergriff erschütterte Bozen! Gestern Abend wurde die Polizei alarmiert, als zwei aggressive Jugendliche einen Busfahrer auf unverantwortliche Weise attackierten. Der Fahrer erlitt Verletzungen, nachdem die beiden Angreifer massiv Druck ausübten und forderten, selbst das Fahrzeug zu übernehmen. Eine absolute Skandaltat, die zeigt, wie sehr die öffentliche Sicherheit in Südtirols Hauptstadt gefährdet ist. Die Täter flohen danach feige in die Dunkelheit davon.

Die Lage auf Bozens Straßen wird immer unhaltbarer! Schon lange warnen Experten vor der wachsenden Aggressivität gegen das Personal des öffentlichen Nahverkehrs. Dieses Mal hätte die Situation noch schlimmer enden können – ein Auto könnte Dutzende von unbeteiligten Passagieren gefährdet haben. Die Stadt braucht endlich Lösungen! Deshalb wurde eine Schutzvereinbarung zwischen SASA und der Quästur implementiert, um Fahrer und Fahrgäste zu bewahren.

Maßnahmen zur Sicherheit werden jetzt massiv ausgebaut! Polizeistreifen fahren bereits auf mehreren Buslinien mit, um eine strikte Kontrolle zu gewährleisten und weitere Angriffe zu verhindern. Die Beamten sprechen von einem Wettrüsten gegen die Kriminalität auf Bozens Straßen. Die Polizei intensiviert unterdessen die Fahndung nach den beiden Jugendlichen und bittet die Bevölkerung um verdächtige Hinweise. Sicherheit für alle Bürger bleibt das oberste Ziel!