WIND-WAHNSINN AN DER WEINSTRASSE: RETTET UNSERE HEIMAT VOR DEN STAHL-MONSTERN!

Politik-Beben in der Pfalz – Planen die Bosse heimlich an uns vorbei?

In der idyllischen Verbandsgemeinde Deidesheim brodelt es gewaltig! Während die Bürger noch ihren Wein genießen, schmieden die Verantwortlichen im stillen Kämmerlein Pläne, die unser aller Leben für immer verändern könnten. Es geht nicht um ein neues Auto für den Bauhof oder ein paar moderne Birnen für die Straßenlaternen. Nein, es geht um den kompletten Ausverkauf unserer geliebten Heimat! Die Menschen vor Ort fühlen sich hintergangen und verkauft, denn über ihre Köpfe hinweg wird an einem Projekt gebastelt, das wie ein dunkler Schatten über der Mittelhaardt schwebt. Wo bleibt da die Mitsprache, wo bleibt der Respekt vor dem Willen derer, die hier leben und arbeiten?

Angriff der Wind-Giganten – Stirbt jetzt unsere wunderschöne Kulturlandschaft?

Unsere einmalige Natur, die stolzen Weinberge und der weite Blick über die Weinstraße stehen vor dem Abgrund. Wenn die riesigen Windräder erst einmal wie Mahnmale aus dem Boden schießen, ist es vorbei mit der Pfälzer Herrlichkeit. Diese Stahl-Kolosse zerschneiden den Horizont und zertrampeln das Erbe ganzer Generationen. Wir reden hier von einem Vorhaben, das die kommenden Jahrzehnte prägen wird und unsere Umwelt gnadenlos opfert. Es ist ein rücksichtsloser Feldzug gegen die Ästhetik und den Naturschutz, nur um gigantische Anlagen in Gebiete zu peitschen, in denen der Wind sowieso kaum weht. Wer rettet jetzt noch unsere Heimat vor diesem optischen Kahlschlag?

Showdown im Rathaus – Jetzt müssen die Bürger auf die Barrikaden gehen!

Die kommenden Tage entscheiden über alles – es ist kurz vor Zwölf für Ruppertsberg, Meckenheim und Deidesheim! In den Sitzungssälen fällt das Urteil darüber, ob unsere grüne Lunge zubetoniert wird oder ob der Verstand siegt. Die Ratsmitglieder stehen mit dem Rücken zur Wand und müssen Farbe bekennen: Sind sie Diener des Volkes oder Handlanger der Wind-Lobby? Jetzt ist jeder Einzelne gefragt! Wir müssen den Politikern tief in die Augen schauen und zeigen, dass wir uns diese Zerstörung nicht gefallen lassen. Marschiert zu den Versammlungen, füllt die Ränge bis zum letzten Platz und macht unmissverständlich klar: Nicht mit uns, nicht in unserer Pfalz!

12.03.2026 19.00 Uhr

Bürger-Info Einladung „bINe“ und Prokon, TV-Halle in Ruppertsberg

13.03.2026 18.00 Uhr

Öffentliche Bürger-Info der Bürgerinitiative gegen Windräder im Schwachwindgebiet. Ort: Traminerkeller (neben der Kirche) in Ruppertsberg

Wir organisieren eine eigene Informationsveranstaltung, weil unser Antrag, an der Info-Veranstaltung der BiNe und Prokon am 12.3. teilzunehmen und über unsere Standpunkte zu informieren, abgelehnt wurde.

16.03.2026 20.00 Uhr

Meckenheim Sitzung Gemeinderat

17.03.2026 19.00 Uhr

Ruppertsberg Sitzung Gemeinderat

26.03.2026 19.30 Uhr

Deidesheim Sitzung Verbandsgemeinderat

Bürgerinitiative Meckenheim Windradfrei / Windradfrei-VG-Deidesheim

