WINDRAD-ALARM LEGT AUTOBAHN A44 LAHM!

Schockmoment im morgendlichen Berufsverkehr in Nordrhein-Westfalen! Am Autobahnkreuz Jackerath ging plötzlich nichts mehr. Die Polizei ließ die Autobahn komplett sperren, weil akute Gefahr von oben drohte. Ein riesiger Flügel eines Windrades hatte sich sichtbar verformt und hing bedrohlich in der Luft. Pendler standen fassungslos vor der Vollsperrung, während Einsatzkräfte die Lage sicherten und die Umgebung räumten.

Nach Angaben der Polizei steht das betroffene Windrad in unmittelbarer Nähe zur Fahrbahn und gehört zu einem Windpark auf dem Gelände des Energiekonzerns RWE. Der beschädigte Rotorflügel gilt als instabil, ein Absturz kann nicht ausgeschlossen werden. Genau deshalb griffen die Beamten hart durch. Aus Sicherheitsgründen wurde der gesamte Abschnitt dichtgemacht. Niemand sollte riskieren, von herabfallenden Trümmern getroffen zu werden.

Hinweise auf Sabotage gibt es bislang nicht. Die Polizei betont, dass derzeit alle technischen Ursachen geprüft werden. Der Windpark liegt in einem sensiblen Gebiet nahe dem Braunkohletagebau Garzweiler. Experten sind vor Ort, um zu klären, wie es zu dem gefährlichen Schaden kommen konnte. Für Autofahrer heißt es weiter: Geduld bewahren – Sicherheit geht vor.

Windradflügel droht abzustürzen!