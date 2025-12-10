Windrad-Frust in der Nordsee! Deutsche Energiewende dreht sich im Kreis!

Deutschland will grün werden – doch ausgerechnet auf offener See geht der Wind aus! Immer mehr Betreiber weigern sich, neue Windparks in der Nordsee zu bauen. Der Grund: Die riesigen Anlagen nehmen sich gegenseitig den Wind weg! Was als stolzes Symbol der Energiewende begann, droht nun zum Bumerang zu werden – mit gewaltigen Folgen für Planung, Kosten und Strompreise.

Brancheninsider schlagen Alarm: Zwischen den dichtgedrängten Rotoren bleibt kaum noch Platz für neuen Schwung. Die Luftströme bremsen sich gegenseitig aus – der Energieertrag sinkt, der Aufwand steigt. Experten sprechen von einem „Windschatten-Problem der Superlative“. Selbst modernste Technologie kann das natürliche Limit offenbar nicht mehr ausgleichen. Die Folge: Investoren winken ab, Projekte werden verschoben oder ganz gestrichen.

Nun fragen sich viele: Ist die deutsche Nordsee einfach zu klein für die großen Träume der Energiewende? Während Politiker weiter von Ausbauzielen schwärmen, warnt die Branche vor einem drohenden Stillstand. Ausgerechnet im Herzstück des grünen Umbaus droht Flaute – und zwar nicht nur meteorologisch, sondern auch wirtschaftlich.