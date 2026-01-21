WIR IM WESTEN HABEN UNS SELBST BETROGEN!

Die Weltordnung wankt, die Fassaden bröckeln, und plötzlich fällt ein Satz, der sitzt wie ein Faustschlag. In Davos rechnet Kanadas Premier Mark Carney gnadenlos ab mit dem Selbstbild des Westens. Seine Botschaft ist düster, unbequem und alarmierend. Jahrzehntelang habe man sich eingeredet, die Welt sei gerecht organisiert, regelbasiert, fair. Doch das sei nie mehr gewesen als eine beruhigende Erzählung. Eine Lüge, die man sich selbst erzählt habe, um nicht hinsehen zu müssen. Jetzt ist Schluss mit der Illusion, sagt Carney – und der Westen steht nackt da.

Auslöser der neuen Härte ist die Rückkehr der offenen Machtpolitik. Zölle, Drohungen, geopolitische Deals und blanke Erpressung prägen wieder das globale Spiel. Besonders die Politik von Donald Trump steht sinnbildlich für diese Zeitenwende. Stärke zählt mehr als Regeln, Interessen mehr als Werte. Der Westen, so Carneys Abrechnung, habe all das lange toleriert, solange es ihm nutzte. Man schwieg, man spielte mit, man klammerte sich an das Märchen von Stabilität, während im Hintergrund längst das Recht des Stärkeren regierte.

Die Rede in Davos ist ein Weckruf mit bitterem Nachgeschmack. Denn Carney macht klar: Wer jetzt noch an eine automatische Schutzwirkung westlicher Werte glaubt, lebt in der Vergangenheit. Die alte Ordnung existiert nicht mehr, und eine neue ist brutal, kalt und ehrlich. Der Westen muss sich entscheiden, ob er weiter so tut, als sei alles geregelt – oder ob er endlich anerkennt, dass er Teil des Problems war. Die Wahrheit ist ausgesprochen. Wegsehen ist keine Option mehr.