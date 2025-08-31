+++ „WIR SCHAFFEN DAS“ – DER GROSSE IRRTUM! +++10 BEISPIELE, DIE DAS MERKEL-MANTRA ALS TRAGISCHEN TRUGSCHLUSS ENTLARNEN!

von

Dirk Lauer

in

|

Berlin – Als Angela Merkel 2015 den Satz „Wir schaffen das“ prägte, glaubte ein ganzes Land an die Kraft des Miteinanders. Zehn Jahre später zeigen harte Fakten, brisante Statistiken und dramatische Einzelfälle: Der Optimismus war trügerisch – das Land ist überfordert, das System am Limit. Beispiel 1: Die Zahl der ausreisepflichtigen Ausländer liegt laut BAMF bei über 250.000 – viele von ihnen bleiben mangels Rückführungsabkommen oder politischem Willen dauerhaft im Land. Beispiel 2: Gewalttaten mit mutmaßlich ausländischen Tätern haben laut BKA zugenommen, immer wieder erschüttern Messerangriffe oder Gruppenübergriffe die Öffentlichkeit. Beispiel 3: In Schulen kämpfen Lehrer mit überforderten Schülern ohne ausreichende Deutschkenntnisse – laut Lehrerverband ist Integration vielerorts gescheitert. Beispiel 4: Die Wohnungsnot explodiert, Sozialwohnungen fehlen, Asylbewerber werden in Turnhallen oder Containern untergebracht – während gleichzeitig Familien keine bezahlbare Wohnung finden. Beispiel 5: Die Justiz ächzt unter einer Flut neuer Verfahren – Verfahren gegen Asylbetrug, Gewalt, und Identitätsverschleierung dauern Monate oder werden eingestellt. Beispiel 6: Viele Kommunen schlagen Alarm – die Kosten für Unterbringung, Betreuung und Sozialleistungen treiben Städte in den finanziellen Ruin. Beispiel 7: Die Zahl der Bürgergeldempfänger mit ausländischem Pass ist rasant gestiegen – Integration in den Arbeitsmarkt gelingt oft nicht. Beispiel 8: Frauenhäuser berichten von stark steigenden Schutzgesuchen – häufig in Zusammenhang mit patriarchal geprägten Milieus. Beispiel 9: Islamistische Radikalisierung und Parallelgesellschaften machen Sicherheitsbehörden Sorgen – Clankriminalität und Hassprediger sind ein reales Problem. Beispiel 10: Der gesellschaftliche Zusammenhalt bröckelt – die Polarisierung hat zugenommen, rechte und linke Extreme profitieren vom Vertrauensverlust der Mitte. Fazit: Merkel versprach Zuversicht – doch Realität und Politikversagen offenbaren ein düsteres Bild. Der Satz „Wir schaffen das“ wurde zur historischen Fehlkalkulation.

