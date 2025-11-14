Im jüngsten Polittalk bei Maybrit Illner wird das ganze Dilemma offenbar: Kein Aufschwung, überall Misstrauen und das Land taumelt von Krise zu Krise. Ministerpräsident Haseloff spricht aus, was viele schon lange ahnen – Deutschland ist im Prinzip zahlungsunfähig. Während Bürger und Arbeitnehmer auf dringend nötige Reformen hoffen, liefert die Polit-Prominenz im Studio vor allem eines: gegenseitige Schuldzuweisungen und geballte Ohnmacht. Die Unsicherheit wächst, das Vertrauen in die Versprechen der Regierung schwindet mit jeder Sendeminute.

Haseloffs vernichtendes Fazit lässt tunlichst aufhorchen: Nicht Berlin, sondern Brüssel und dessen Politik tragen die Verantwortung für die Misere. Die strukturellen Probleme, die das Land lähmen, sind nach Meinung des CDU-Politikers importiert – Verordnungen aus der EU, immer neue Auflagen beim Klimaschutz und Handelsrestriktionen belasten die deutschen Unternehmen zusehends. Die Chemieindustrie und andere Schlüsselbranchen stolpern über einen Berg an Vorschriften – und statt Befreiungsschlägen gibt es immer mehr Regulierungen, die auf den Alltag der Menschen durchschlagen.

Sozialleistungen auf dem Prüfstand, Wirtschaft in der Sackgasse, Industrie schwächelt – und die Politik findet keinen gemeinsamen Weg aus dem Schlamassel. In der Talkrunde ist von echter Aufbruchsstimmung keine Spur: Die Frage nach dem Sparen wird mit Ausflüchten beantwortet, konkrete Lösungen gibt es kaum. Am Ende bleibt das Bild einer Gesellschaft, der zum Handeln und zum Glauben an die eigene Zukunft immer mehr der Glaube fehlt – und einer Regierung, die sich in Ausreden verliert, während die EU als Sündenbock herhalten muss.​