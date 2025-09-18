WIRTSCHAFTS-SKANDAL! CHINA SCHLÄGT ZU – MEDIAMARKT UND SATURN BALD IN ROTER HAND!

Es ist eine wirtschaftspolitische Bombe, die jetzt geplatzt ist: Die beiden Elektronikriesen MediaMarkt und Saturn, einst deutsche Vorzeigeunternehmen und mit Hunderten Filialen in ganz Europa präsent, gehen an Investoren aus China – und das sorgt für gewaltigen Wirbel in Politik, Wirtschaft und Bevölkerung! Hinter verschlossenen Türen wurde monatelang verhandelt, jetzt ist der Deal offenbar durch: Der Mutterkonzern Ceconomy hat einem Einstieg chinesischer Großinvestoren zugestimmt – und damit den Weg freigemacht für eine Übernahme von strategisch bedeutender Einzelhandelsinfrastruktur durch ein autokratisch geführtes Land. Kritiker sprechen von einem historischen Ausverkauf deutscher Handelsmacht, während die Konzernspitze beschwichtigt: Man sehe in der Partnerschaft neue Chancen auf globalen Märkten, Synergieeffekte und frisches Kapital. Doch die Realität sieht anders aus: In einer Zeit, in der Chinas Einfluss in Europa stetig wächst und Abhängigkeiten immer gefährlicher werden, verkauft Deutschland eine seiner letzten großen Einzelhandelsmarken an ein Regime, das für Überwachung, Zensur und aggressive Wirtschaftspolitik bekannt ist. Was wird aus den Kundendaten? Was passiert mit Lieferketten, Servicequalität, Arbeitsplätzen? Und wie lange bleiben die bekannten Markenlogos überhaupt noch bestehen? Die Befürchtung ist groß, dass bald aus MediaMarkt „MediRenmin“ wird – und aus Saturn ein „Tech-Dragon Store“. Politik und Verbraucherschützer sind alarmiert, doch viele reagieren viel zu spät: Während andere Länder kritische Infrastruktur schützen, scheint Deutschland seine Filetstücke kampflos zu übergeben. Auch die Beschäftigten sind geschockt: Tausende Jobs stehen auf dem Spiel, Zukunft ungewiss. Insider berichten von Verunsicherung, Druck und internen Umstrukturierungen. Der Deal zeigt einmal mehr: Die wirtschaftliche Selbstaufgabe Deutschlands schreitet ungebremst voran – während Investoren aus Fernost gezielt zuschlagen. Ein Wirtschafts-Skandal mit Ansage, der zeigt, wie verletzlich unser Standort geworden ist – und wie leichtfertig Politik und Konzerne mit nationaler Souveränität umgehen.