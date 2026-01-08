WIRTSCHAFTSPOLITIK VON MERZ wirkt! PLEITE-ALARM IM LAND! FIRMA UM FIRMA GEHT BADEN

Deutschland steckt mitten in einer historischen Pleite-Welle. Noch nie seit Jahrzehnten mussten so viele Unternehmen aufgeben wie zuletzt. Tag für Tag verschwinden Betriebe vom Markt, ganze Existenzen brechen weg. Die Insolvenzen überrollen das Land schneller und heftiger als in früheren Krisen. Was früher als Ausnahme galt, ist für viele Firmen zur bitteren Realität geworden. Die Angst vor dem Aus sitzt inzwischen in Büros, Werkhallen und Ladenlokalen gleichermaßen.

Wirtschaftsforscher schlagen Alarm. Die Zahl der Firmenpleiten hat ein Niveau erreicht, das selbst erfahrene Experten schockiert. Besonders zum Jahresende häuften sich die Insolvenzanträge bei den Gerichten, so viele wie seit sehr langer Zeit nicht mehr. Fachleute sprechen von einer Wirtschaft, die nicht mehr nur schwächelt, sondern ernsthaft krank ist. Die Probleme seien tiefgreifend, eine schnelle Entspannung nicht in Sicht. Die Stimmung kippt, Investitionen bleiben aus, Hoffnung wird zur Mangelware.

Besonders hart trifft es Branchen, die ohnehin unter Druck stehen. Hotels und Gaststätten kämpfen ums Überleben, viele geben endgültig auf. Auch Immobilienfirmen und das Baugewerbe geraten massiv ins Straucheln. Steigende Zinsen und hohe Kosten haben zahlreiche Geschäftsmodelle ins Wanken gebracht. Die Pleiten ziehen Kreise, von Zulieferern bis zu Beschäftigten. Klar ist: Diese Insolvenz-Welle wird Deutschland noch lange beschäftigen.