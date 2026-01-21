WLAN-ZOFF IM HIMMEL – BILLIGFLIEGER BRENNT TECH-TITAN AB!

Dublin kocht vor Wut, Spott und Machtgehabe. Aus ein paar kritischen Worten über Internet im Flugzeug wird eine öffentliche Schlammschlacht, wie sie selbst die Branche selten gesehen hat. Der Chef von Ryanair tritt verbal nach oben, der reichste Tech-Mogul der Welt schlägt mit voller Wucht zurück. Statt Technik geht es plötzlich um Egos, Dominanz und die Frage, wer hier eigentlich das Sagen hat. Die Bühne dafür ist X, wo Beleidigungen und Drohgebärden ungefiltert auf Millionen Zuschauer prallen. Aus einer nüchternen Debatte wird ein öffentlicher Machtkampf, laut, schrill und gnadenlos.

Der Streit entzündet sich an der Kritik von Michael O’Leary am Satelliteninternet Starlink. Zu schwer, zu teuer, schlecht für das Billigmodell, lautet sein Urteil. Was folgt, ist kein sachlicher Widerspruch, sondern eine Eskalation mit Ansage. Elon Musk wirft dem Airline-Boss öffentlich Ahnungslosigkeit vor. O’Leary kontert scharf, beleidigt, zieht die Debatte ins Persönliche und stellt klar, dass er keinen Nutzen für Kurzstrecken sieht. Plötzlich geht es nicht mehr um Flieger oder Funk, sondern um verletzte Eitelkeit und das Kräftemessen zweier Alphatiere.

Dann kippt der Ton endgültig. Musk greift zur maximalen Provokation, stellt öffentlich die Führungsfrage und spielt mit dem Gedanken einer Übernahme. Eine Umfrage heizt die Fantasie an, der Markt reagiert, das Signal ist eindeutig: Geld und Macht sind da. O’Leary gibt sich unbeeindruckt, spricht von Routine, von täglichen Beleidigungen, von Gelassenheit. Doch hinter den lockeren Sprüchen steckt ein bitterer Kern. Dieser Streit zeigt, wie schnell aus Technikdebatten öffentliche Duelle werden können – und wie dünn die Trennlinie zwischen Wirtschaft, Ego und Show inzwischen ist.