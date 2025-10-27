WOLF IM VISIER – Alpenländer rufen zur Jagd!

Es reicht! Nach Jahren wachsender Angst in den Bergen greifen die Alpenländer endlich durch. Bei der jüngsten Regierungskonferenz der Arge Alp in Trient wurde ein gemeinsames Wolfsmanagement beschlossen – und das klingt nach einem Frontalangriff auf Isegrim! Bayern, Südtirol, die Lombardei, Teile Österreichs und mehrere Schweizer Kantone sagen dem Raubtier nun den Kampf an. Die Devise: Grenzenlose Zusammenarbeit gegen den unkontrollierten Vormarsch des Wolfes!

Geplant ist eine zentrale Plattform, auf der alle Sichtungen, Risse und sogar Abschüsse dokumentiert werden sollen – über Ländergrenzen hinweg. Was wie ein nüchternes Verwaltungsinstrument klingt, hat in Wahrheit politische Sprengkraft. Denn mit der Koordinierung der Daten bahnt sich ein Kurswechsel an: Weg vom Schutz, hin zur Regulierung – oder gar Dezimierung? Kritiker sprechen bereits von einem „verdeckten Kriegsplan gegen den Wolf“, während Tierfreunde Alarm schlagen.

Doch in den betroffenen Regionen überwiegt die Erleichterung. Zu oft mussten Bauern zusehen, wie gerissene Schafe auf Weiden verendeten, während Behörden den Kopf in den Sand steckten. Jetzt heißt es: genug geredet, jetzt wird gehandelt! Ob der Plan der Alpenländer tatsächlich für Sicherheit sorgt – oder nur ein Placebo für wütende Landwirte ist – wird sich erst zeigen. Klar ist: Der Wolf ist nun nicht mehr nur Symbol der Wildnis, sondern Ziel einer konzertierten politischen Offensive.