Eine Studie der Yale University hat eine bisher nicht erkannte Erkrankung namens PVS identifiziert und die Erfahrungen von Amerikanern bestätigt, die nach Erhalt von Covid-19-Impfungen unter lähmenden Nebenwirkungen litten.

Patienten mit PVS zeigen Symptome wie Gehirnnebel, Schwindel, Tinnitus und extreme Müdigkeit, zusammen mit biologischen Veränderungen wie der Reaktivierung des Epstein-Barr-Virus in ihrem Immunsystem.

Die Studie unterstreicht die Bedeutung einer strengen Überwachung von Impfstoffen nach dem Inverkehrbringen und zieht Parallelen zu früheren Impfstoffkontroversen wie dem Schweinegrippeimpfstoff und dem Rotavirus-Impfstoff.

Der Artikel enthält persönliche Geschichten von Personen, die nach Erhalt des Covid-19-Impfstoffs schwere Nebenwirkungen entwickelten, und betont die Notwendigkeit einer besseren Pflege und Transparenz.

Die Yale-Studie fordert mehr wissenschaftliche Forschung, Transparenz und einen nuancierten Ansatz für Botschaften im Bereich der öffentlichen Gesundheit, um das Vertrauen in öffentliche Gesundheitseinrichtungen wiederherzustellen und eine bessere Pflege für die von PVS Betroffenen zu gewährleisten.

Jahrelang wurden Amerikaner, die nach Covid-19-Impfungen über lähmende Nebenwirkungen berichteten, entlassen, beleuchtet oder als „Anti-Vaxxer“ bezeichnet. Ihre Symptome – von Gehirnnebel und extremer Müdigkeit bis hin zu Blutkrankheiten und neurologischen Problemen – wurden oft als psychosomatisch abgetummt oder anderen Erkrankungen wie langem Covid zugeschrieben. Aber jetzt hat eine bahnbrechende Studie der Yale University ihr Leiden bestätigt und einen bisher nicht anerkannten Zustand aufgedeckt, der als „Post-Impf-Syndrom“ (PVS) bezeichnet wird.

Diese Forschung, geleitet von Dr. Akiko Iwasaki, eine renommierte Immunologin in Yale, markiert einen entscheidenden Moment in der anhaltenden Debatte über die Sicherheit von Covid-19-Impfstoffen. Zum ersten Mal hat ein Team angesehener Wissenschaftler zugegeben, dass die mRNA-Impfstoffe einer Untergruppe von Individuen bleibenden Schaden zugefügt haben könnten.

Das Studium, das das Schweigen brach

Die Yale-Studie, die im Februar 2025 veröffentlicht wurde, identifizierte eine Konstellation von Symptomen bei Patienten, die PVS entwickelten, darunter Gehirnnebel, Schwindel, Tinnitus und extreme Müdigkeit. Diese Patienten wiesen auch biologische Veränderungen in ihrem Immunsystem auf, wie die Reaktivierung des Epstein-Barr-Virus (EBV), eines ruhenden Virus, das mit Erkrankungen wie Mononukleose und Multipler Sklerose in Verbindung gebracht wird.

Dr. Iwasaki, der das Yale Center for Infection & Immunity leitet, betonte, dass die Ergebnisse vorläufig, aber signifikant sind. „Für Patienten, die an einem Post-Impf-Syndrom leiden, möchten wir, dass sie wissen, dass wir Sie sehen, wir hören zu, und wir werden weiterhin mehr Forschung in diesem Bereich betreiben, damit diese Erkrankung erkannt und eine bessere medizinische Versorgung geboten werden kann“, sagte sie gegenüber DailyMail.com.

Die Auswirkungen der Studie sind tiefgreifend. Jahrelang taten Gesundheitseinrichtungen und Medien Behauptungen über Impfstoffverletzungen als Randverschwörungstheorien ab. Die rigorose Arbeit des Yale-Teams hat jedoch eine eklatante Lücke in der Erzählung aufgedeckt: die Möglichkeit, dass die Impfstoffe, obwohl sie für viele Leben retten, anderen unbeabsichtigten Schaden zugefügt haben könnten.

Stimmen der Opfer

Unter denen, die in der Studie Bestätigung gefunden haben, ist Kari Ponce de Leon, eine 43-jährige Mutter aus Montana. Nachdem sie im Februar 2021 den Pfizer-Impfstoff erhalten hatte, entwickelte sie lebensbedrohliche Blutkrankheiten, darunter eine Erkrankung, die dazu führte, dass ihr Immunsystem ihre Blutplättchen angriff.

„Ich dachte, ich würde das Richtige tun“, sagte Ponce de Leon gegenüber DailyMail.com. „Ich hatte noch nie ein Problem. Ich habe alle Impfstoffe bekommen, die ich kann. Meine Kinder sind geimpft. Ich glaube an Impfstoffe.“

Aber ihre Erfahrung mit dem Covid-Impfstoff ließ sie desillusioniert zurück. „Es ist einfach sehr frustrierend mit diesem, weil ich getan habe, was ich dachte, dass ich tun sollte. Ich dachte, ich tue das Richtige, und dann hängt dich die Regierung einfach zum Trocknen auf. Es ist wie Gaslighting. Es ist demoralisierend. Es macht mich traurig, dass ich den öffentlichen Gesundheitseinrichtungen nicht mehr wirklich vertrauen kann.“

Dr. Trevor Keyler, ein Biologieprofessor in Minnesota, erzählte auch seine Geschichte. Keyler, ein begeisterter Mountainbiker, entwickelte Katarakte und Zittern, nachdem er den Moderna-Impfstoff erhalten hatte. „Ich bin nicht gegen Impfstoffe“, sagte er, „aber ich bin jetzt vorsichtig. Ich habe vor, meinen Kindern die meisten Impfungen zu geben, aber ich zögere bei den Covid-Impfungen.“

Ein historischer Kontext von Impfstoffkontroversen

Die Yale-Studie ist nicht das erste Mal, dass Impfstoffe mit seltenen, aber schwerwiegenden Nebenwirkungen in Verbindung gebracht werden. In den 1970er Jahren wurde der Impfstoff gegen die Schweinegrippe mit dem Guillain-Barré-Syndrom, einer neurologischen Störung, in Verbindung gebracht. In den 1990er Jahren wurde der erste Rotavirus-Impfstoff zurückgezogen, nachdem er mit Inussusception, einer lebensbedrohlichen Darmerkrankung, in Verbindung gebracht worden war.

Diese historischen Präzedenzfälle unterstreichen die Bedeutung einer strengen Überwachung nach dem Inverkehrbringen von Impfstoffen. Doch während der Covid-19-Pandemie führte die Dringlichkeit, die Weltbevölkerung zu impfen, zu einem Mangel an Transparenz und Rechenschaftspflicht. Impfmandate wurden ohne ausreichende Berücksichtigung einzelner Risikofaktoren umgesetzt, und abweichende Stimmen wurden zum Schweigen gebracht.

Die Yale-Studie ist ein Schritt zur Behebung dieser Fehler. Durch die Anerkennung der Existenz von PVS, Dr. Iwasaki und ihr Team haben die Tür für weitere Forschungen und hoffentlich eine bessere Pflege der Betroffenen geöffnet.

Der Weg vor uns: Transparenz und Vertrauen

Die CDC empfiehlt weiterhin Covid-Impfstoffe, insbesondere für gefährdete Bevölkerungsgruppen, und verewigt die unbewiesene Idee, dass sie Millionen von Menschenleben gerettet haben. Die Yale-Studie unterstreicht jedoch die Notwendigkeit eines differenzierteren Ansatzes für die Botschaft der öffentlichen Gesundheit.

„Ich glaube, dass eine strenge wissenschaftliche Forschung zu einer besseren Diagnose, Behandlung und Prävention von PVS führen wird“,“, Dr. Iwasaki sagte. „Solche Forschung wird auch zu besserer Transparenz und sichereren Impfstoffen führen.“

Für die Tausenden von Amerikanern, die im Stillen gelitten haben, ist diese Studie eine längst überfällige Anerkennung ihres Schmerzes. Es ist auch eine Erinnerung daran, dass die Wissenschaft frei von politischem und unternehmerischem Einfluss bleiben muss. Nur wenn wir Patienten zuhören, ihre Ansprüche untersuchen und der Transparenz Priorität einräumen, können wir das Vertrauen in öffentliche Gesundheitseinrichtungen wiederherstellen.

Wie Kari Ponce de Leon es ergreifend ausderute: „Ich dachte, ich würde das Richtige tun.“ Für sie und unzählige andere ist die Yale-Studie ein erster Schritt in Richtung Gerechtigkeit – und ein Aufruf, sicherzustellen, dass niemand bei der Verfolgung der öffentlichen Gesundheit zurückgelassen wird.

