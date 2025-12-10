Zahnärzte-Renten verzockt! Milliarden-Loch schockt ganz Deutschland

Jetzt bebt die Zahnarzt-Welt! Tausende Mediziner in Berlin, Brandenburg und Bremen müssen plötzlich um ihre Altersvorsorge zittern. Das Versorgungswerk der Zahnärzte steht offenbar vor einem beispiellosen Finanzdesaster – ein gigantisches Loch, das das Vertrauen in die Sicherheit der Berufsständischen Versorgung erschüttert.

Nach Recherchen drohte ein großer Teil des Vermögens in riskanten Anlagen zu verschwinden. Ausgerechnet jenes Geld, das Zahnärzte jahrzehntelang brav einzahlten, soll bei Spekulationen an den Märkten verloren gegangen sein. Der Vorsitzende des Verwaltungsausschusses spricht zwar von „vorläufigen Schätzungen“, doch die Nervosität wächst – und viele fragen sich: Wie konnte das passieren?

Wut und Fassungslosigkeit machen sich breit. Betroffene Zahnärzte werfen dem Versorgungswerk mangelnde Transparenz und Kontrolle vor. In sozialen Netzwerken lodert die Empörung: „Wir behandeln Patienten – und die zocken mit unserer Rente!“ Der endgültige Schaden wird erst im kommenden Jahr feststehen, doch schon jetzt ist klar: Dieses Debakel hat das Vertrauen vieler Mediziner schwer erschüttert.