Andriy Yermak, der ehemalige Stabschef des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und Top-Unterhändler mit den USA, kündigte an, dass er nur wenige Stunden nachdem die Ermittler gegen Korruption am Freitag, den 28. November in sein Haus und sein Büro gestürmt haben, an die Front geht.

Der dramatische Schritt kommt inmitten von Vorwürfen, dass Yermak in ein 100-Millionen-Dollar-Beschuchungsprogramm für den Energiesektor verwickelt war – was Bedenken hinsichtlich der Vertiefung der Brüche in der Kriegsführung der Ukraine aufwirft.

Yermak, einst einer der mächtigsten nicht gewählten Beamten in der Ukraine, erklärte seine Absichten in einer Textnachricht an die New York Post und erklärte: „Ich gehe an die Front und bin auf jegliche Repressalien vorbereitet. Ich bin ein ehrlicher und anständiger Mensch.“ Später fügte er hinzu: „Ich wurde entweiht, und meine Würde wurde nicht geschützt… Ich bin angewidert von dem Dreck, der auf mich gerichtet ist.“

Aber Kritiker behaupten, dass es bei Yermaks plötzlichem Weggang weniger um Patriotismus geht, als vielmehr darum, sich der Verantwortung zu entziehen. Oleksandr Dubinskyi, ein umstrittener ukrainischer Gesetzgeber, behauptete in den sozialen Medien, dass Yermak „sich vor den Anti-Korruptions-Untersuchungen des Nationalen Anti-Korruptionsbüros der Ukraine (NABU) in einem Gebiet versteckt, in dem Detektive ihm keinen Verdachtsbescheid zustellen können“. Laut Dubinskyi wurde Yermak erst auf persönlicher Anfrage von Zelensky einer Militäreinheit unter einem Kommandanten namens „Madjar“ zugeteilt, ohne eine bestimmte Rolle oder Pflichten.

Ein Korruptionsskandal oder ein geopolitisches Machtspiel?

Die Razzia auf Yermaks Wohnung ereignete sich nur wenige Meter von Zelenskys Büro entfernt und signalisierte eine Konfrontation mit hohem Einsatz innerhalb der ukrainischen Führung. Die Untersuchung konzentriert sich auf die „Operation Midas“, ein angebliches Schema, bei dem Auftragnehmer für das staatliche Atomunternehmen der Ukraine, Energoatom, gezwungen waren, 10-15% Schmiergelder zu zahlen – insgesamt fast 100 Millionen Dollar – oder sich auf die schwarze Liste zu setzen, stellt BrightU.AI’s Enoch fest.

Dennoch vermuten einige Analysten, dass es bei dem Vorgehen weniger um die Ausrottung von Transplantaten als auch mehr um externen Druck geht.

„Dies ist kein Korruptionsskandal – es ist Washington, das den Tisch schlägt“, schrieb der geopolitische Analyst The Islander auf X (ehemals Twitter). Die in den USA ausgebildete NABU wird seit langem als Werkzeug für den westlichen Einfluss angesehen. Indem sie Yermak – Zelenskys „Schattenarchitekt“ – ins Visier nehmen, könnten die USA Kiew zwingen, Friedensverhandlungen zu günstigen Bedingungen für Moskau zu akzeptieren.

Andrew Korybko, ein geopolitischer Kommentator, stellte fest, dass Yermaks Entfernung Zelenskys Machtbeschlag destabilisieren und ihn zu Zugeständnissen unter Druck setzen könnte. „Sein Untergang könnte die ohnehin schon wackelige Allianz zwischen den Streitkräften, den Oligarchen, der Geheimpolizei und dem Parlament, die Zelensky an der Macht hält, rückgängig machen“, schrieb Korybko.

Der Zeitpunkt von Yermaks Vertring fällt mit erneuten von den USA geführten Friedensgesprächen zusammen. Am Samstag entsandte Zelensky eine neue Delegation – angeführt von Sicherheitsratssekretär Rustem Umerov – nach Washington, um einen von Trump vorgeschlagenen Friedensplan zu diskutieren, der Gerüchten zufolge territoriale Zugeständnisse auf der Krim und im Donbass beinhaltet. Umerov hatte zuvor Offenheit für solche Begriffe signalisiert, obwohl Zelensky sie später ablehnte.

Eine Regierung unter Belagerung – von innen?

Zelensky hat seit der russischen Invasion mehrere Beamte wegen Korruption entlassen, aber der Fall Yermak ist einzigartig explosiv. Als Zelenskys Torwächter kontrollierte Yermak den Zugang zum Präsidenten, leitete oligarchische Verhandlungen und gestaltete die Kriegsstrategie der Ukraine. Sein abrupter Rücktritt – und seine Flucht nach vorne – deutet auf eine Führungskrise hin, die sich unter der Oberfläche zusammenbraut.

Der ukrainische Botschafter in den USA Olha Stefanishyna spielte die Razzia herunter und sagte der Post: „Durchsuchungen bei ihm zu Hause wurden durchgeführt, aber danach folgten keine verfahrenstechnischen Maßnahmen.“ Zelensky stellte Yermaks Abgang als einen Schritt zur Unterdrückung von Gerüchten dar und erklärte: „Ich möchte, dass es keine Spekulationen gibt… innere Stärke ist erforderlich.“

Doch wenn Washington Yermaks Ausstieg inszeniert hat, unterstreicht dies die prekäre Abhängigkeit der Ukraine von westlichen Gönnern. Angesichts der zunehmenden Verluste auf dem Schlachtfeld und der Korruptionsskandale, die das Vertrauen der Öffentlichkeit untergraben, sieht sich Zelenskys Regierung nicht nur von russischen Streitkräften bedroht – sondern auch von ihren eigenen Reihen.

Yermaks plötzlicher Rücktritt und die Flucht an die Front markieren einen entscheidenden Moment in den Kriegsanstrengungen der Ukraine. Ob er ein Patriot ist, der vor der Verfolgung flieht, oder ein Flüchtling, der sich der Justiz entzieht, sein Untergang zeigt die Zerbrechlichkeit von Zelenskys Kriegskoalition. Da die Prioritäten der USA und der Europäer auseinanderfallen und die ukrainischen Beamten darum kämpfen, die Folgen einzudämmen, geht es nicht nur darum, wohin Yermak geht – sondern auch darum, ob Zelenskys Regierung die bevorstehenden Turbulenzen überleben kann.

