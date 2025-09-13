ZENSUR DURCH DIE HINTERTÜR? NEUES WHO-GESETZ DER BUNDESREGIERUNG GREIFT TIEF IN UNSERE GRUNDRECHTE EIN!

Was sich harmlos als Gesetz zur besseren Pandemievorsorge tarnt, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als massiver Eingriff in die Grundrechte der Bürger: Die Bundesregierung will Deutschland völkerrechtlich an neue internationale Gesundheitsvorschriften der WHO binden – und geht dabei weit über medizinische Fragen hinaus! Im Zentrum des neuen WHO-Gesetzes steht die sogenannte „Schaffung von Kernkapazitäten“ zum Umgang mit sogenannten „Fehl- und Desinformationen“. Was nach Bürokratendeutsch klingt, bedeutet in der Praxis: Der Staat will gezielt gegen abweichende Meinungen und unbequeme Stimmen vorgehen, insbesondere in Gesundheitsfragen. Innerhalb von fünf Jahren sollen laut Gesetzentwurf Kapazitäten aufgebaut werden, um Desinformation schneller zu identifizieren und zu unterdrücken – sprich: Zensur im Namen der Gesundheit. Besonders brisant: Laut Artikel 19 Grundgesetz müsste der Gesetzgeber genau benennen, welche Grundrechte eingeschränkt werden – doch die Liste im Entwurf liest sich wie ein Frontalangriff auf die Freiheit. Betroffen sind unter anderem die körperliche Unversehrtheit, die Freiheit der Person, das Brief- und Postgeheimnis und sogar die Freizügigkeit – also elementare Säulen unserer Demokratie. Kritiker warnen: Die Regelung geht weiter als viele ahnen. Denn mit der völkerrechtlichen Bindung an die WHO geben nationale Regierungen künftig Entscheidungsgewalt ab – an eine Organisation, die selbst in der Pandemie immer wieder in der Kritik stand, zu spät oder politisch motiviert gehandelt zu haben. Gleichzeitig soll laut Aussagen von Christian Drosten, der bereits beim World Health Summit 2023 zentrale Steuerung von Wissenschaftskommunikation gefordert hatte, künftig nur noch eine Handvoll ausgewählter Forscher öffentlich auftreten dürfen. Wer nicht offiziell autorisiert ist, soll schweigen – oder von Medien ignoriert werden. Eine gefährliche Entwicklung, wie viele warnen, denn schon während Corona zeigte sich, wie schnell wissenschaftliche Aussagen sich ändern können – und wie oft Aussagen von Gesundheitsminister Lauterbach widerlegt wurden. Seine Behauptung etwa, die Impfung sei „nebenwirkungsfrei“, steht heute ebenso in der Kritik wie die kategorische Ablehnung der Laborthese durch Drosten und Co., die inzwischen sogar von US-Behörden wieder untersucht wird. Was bleibt, ist der Eindruck eines Gesetzes, das unter dem Deckmantel der „Pandemievorsorge“ eine neue Ära der Meinungskontrolle einläuten soll. Bürgerrechtler schlagen Alarm, Juristen sprechen von einem „verfassungsrechtlichen Graubereich“, und viele fragen sich: Wer entscheidet künftig, was Wahrheit ist – und was Desinformation? Fest steht: Mit diesem Gesetz rückt Deutschland gefährlich nah an ein Informationsregime heran, das weniger mit Gesundheitsschutz, dafür mehr mit Machtsicherung zu tun hat. Die vollumfängliche Zustimmung zur WHO könnte sich als historischer Fehler erweisen – mit langfristigen Folgen für Demokratie, Meinungsfreiheit und die offene Debattenkultur in unserem Land.