Zensur-Plattform! Threads.com schmeißt Pressecop24 raus!

Digitaler Maulkorb für eine kritische Stimme! Wie Pressecop24.com am heutigen Morgen bekanntgab, wurde das offizielle Konto der unabhängigen Nachrichtenplattform auf Threads.com deaktiviert – ohne Vorwarnung, ohne Begründung. Der Zeitpunkt sorgt für besondere Brisanz: Mitten in einer Debatte über Meinungsfreiheit im Netz zieht der zu Meta gehörende Dienst den Stecker – und lässt die Redaktion fassungslos zurück.

„Ein klarer Fall von digitaler Zensur“, heißt es aus dem Umfeld der Plattform. Seit Wochen habe Pressecop24 kritisch über Einschränkungen und Moderationspraktiken großer US-Techkonzerne berichtet. Nun scheint genau das zum Verhängnis geworden zu sein. User reagieren wütend und sprechen von einem „Angriff auf freie Medien“. Unterstützer fordern bereits eine sofortige Reaktivierung des Accounts.

In den sozialen Netzwerken kocht die Empörung hoch. Zahlreiche Beobachter sehen in dem Fall ein Symbol für die Macht der Plattformen über die öffentliche Debatte. Während Meta schweigt und Threads keine Stellungnahme abgibt, kündigt Pressecop24 an: Der Kampf für freie Berichterstattung geht weiter – notfalls ohne Silicon Valley.