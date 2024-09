Ziegenbrück: Historisches Motorrad entwendet!

Ziegenrück, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Samstag in der Zeit von etwa 09:15 Uhr bis 11:40 Uhr wurde auf dem Parkplatz am Ortsausgang Ziegenrück in Richtung Liebschütz gegenüber des Friedhofs ein historisches Motorrad entwendet. Dabei handelt es sich um eine schwarze BMW R71 aus dem Jahr 1941. Das Motorrad wurde durch den Besitzer auf dem genannten Parkplatz abgestellt und mit einem hochwertigen Schloss gesichert. Als er später zum Abstellort zurückkehrte, musste er feststellen, dass sein Motorrad entwendet wurde. Das Motorrad hat einen aktuellen Wert von ca. 20.000 Euro. Die PI Saale-Orla bittet Zeugen, welche Personen oder Fahrzeuge, welche zum Transport geeignet wären, in Tatortnähe wahrgenommen haben, sich unter 036634310 zu melden.

Es wird ein Foto des Motorrades mit Zustimmung des Geschädigten veröffentlicht.

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld