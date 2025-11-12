ZINS-ALARM! KOMMT 2026 DER BÖRSEN-KOLLAPS?

Finanzmärkte am Abgrund

Mit dem Jahresende verdüstert sich die Stimmung an den Finanzmärkten spürbar. Anleger, Analysten und Experten blicken zunehmend nervös auf das, was 2026 bringen könnte – und die Warnungen mehren sich. Inmitten globaler Unsicherheiten, politischen Spannungen und einer anhaltenden Geldpolitik der Extreme zeichnet sich ein gefährlicher Trend ab: Die Stabilität wankt. Der Finanzplatz scheint auf dünnem Eis zu stehen, während die Weltwirtschaft immer mehr ins Straucheln gerät. Carsten Brzeski, Chefökonom der ING Bank, schlägt im Finanztalk deutliche Töne an – die Zeichen stünden auf Sturm, nicht auf Aufschwung.

Trump, Zölle und die Zinsfalle

Ein potenzielles Comeback von Donald Trump sorgt für zusätzlichen Sprengstoff. Die Aussicht auf neue Handelskonflikte, Zollspiralen und wirtschaftliche Alleingänge der USA könnte die globale Ökonomie erschüttern. Brzeski warnt vor einer gefährlichen Mischung aus politischem Populismus und ökonomischer Rücksichtslosigkeit. Gleichzeitig lähmt die Ungewissheit über den weiteren Zinskurs die Investitionsfreude. Steigende Kosten treffen nicht nur Verbraucher, sondern auch Unternehmen – ein toxisches Klima für Wachstum. Die Märkte sind nervös, die Risiken greifbar, doch die politischen Antworten bleiben vage.

Wirtschaft am Wendepunkt

Was sich derzeit anbahnt, ist nicht nur ein Konjunkturknick, sondern womöglich ein Umbruch historischen Ausmaßes. Der globale Kapitalismus, wie man ihn kennt, könnte an seine Grenzen stoßen – beschleunigt durch politische Instabilität, falsche Prioritäten und die anhaltende Ignoranz gegenüber warnenden Stimmen aus der Wirtschaft. 2026 könnte zum Jahr der Wahrheit werden: Ein Börsenknall, der nicht nur Portfolios vernichtet, sondern das Vertrauen in das gesamte System erschüttert. Die Frage ist nicht mehr, ob es kracht – sondern wie hart.