ZOLL-KRIEG MIT TRUMP – EU RÜSTET ZUM GEGENSCHLAG

In Brüssel schrillen die Alarmglocken! Die Europäische Union bereitet sich auf einen massiven Handelskonflikt mit den Vereinigten Staaten vor. Nachdem US-Präsident Donald Trump unverhohlen damit gedroht hat, Länder mit Strafzöllen zu überziehen, die seine umstrittenen Pläne zur Übernahme Grönlands nicht unterstützen, formiert sich in Europa der Widerstand. Hinter den Kulissen wird bereits an einem gewaltigen Paket von Vergeltungszöllen gearbeitet. Es geht um Milliarden, um Macht – und um das politische Gesicht der EU. Europas Spitzenpolitiker sprechen offen von wirtschaftlicher Erpressung durch Washington.

Der Präsident des Europäischen Rates machte unmissverständlich klar, dass die EU geschlossen hinter Dänemark und Grönland steht. In einer eilig einberufenen Dringlichkeitssitzung wollen die Staats- und Regierungschefs eine gemeinsame Antwort auf Trumps Drohgebärden finden. Diplomaten berichten, dass ein bereits vorbereitetes Sanktionspaket in der Schublade liegt und nur noch aktiviert werden muss. Dieses Maßnahmenbündel sieht vor, amerikanische Waren mit drastisch höheren Einfuhrsteuern zu belegen. Betroffen wären zahlreiche Produkte aus den USA – vom Stahl bis zu Konsumgütern. Ein Handelskrieg von historischem Ausmaß droht.

Auslöser des ganzen Konflikts ist Trumps Besessenheit von Grönland. Die riesige Insel in der Arktis gilt wegen ihrer Bodenschätze und ihrer strategischen Lage als geopolitischer Schatz. Doch in Europa stößt der Gedanke, dass die USA das Gebiet einfach übernehmen könnten, auf blankes Entsetzen. Für viele Politiker ist klar: Hier geht es nicht nur um Handel, sondern um Souveränität und internationale Regeln. Sollte Washington seine Drohungen wahrmachen, steht der Westen vor einem beispiellosen Bruch. Europa rüstet sich für einen harten Machtkampf – und die Folgen könnten Verbraucher auf beiden Seiten des Atlantiks teuer zu spüren bekommen.