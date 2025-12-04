Zschäpe schockiert mit Hass-Rede im Zeugenstand – Mordopfer verhöhnt!

Was sich im Gerichtssaal abspielte, war ein beispielloser Tiefpunkt in einem ohnehin zutiefst verstörenden Kapitel deutscher Nachkriegsgeschichte. Beate Zschäpe, zentrale Figur im NSU-Terrorprozess, nutzte ihren lang erwarteten Auftritt vor Gericht nicht zur Reue, nicht zur Aufklärung – sondern zur offenen Verhöhnung der Mordopfer. Statt Einsicht gab es Rechtfertigung, statt Empathie kalten Zynismus. Sie behauptete, die Opfer hätten „nichts gemacht“ und seien „nur wegen ihrer Herkunft“ ermordet worden – als wäre das ein nebensächlicher Zufall, nicht das rassistische Fundament einer Terrorserie. Noch entsetzlicher: Bei einem der Opfer habe man sich „geärgert“, dass es „gar kein Türke“ gewesen sei – man habe sich „getäuscht“. Diese Worte ließen den Saal verstummen. Die Luft gefror. Es war der Moment, in dem aus juristischer Aufarbeitung ein brutaler Rückfall in ideologischen Wahnsinn wurde.

Für die Angehörigen der Getöteten war dieser Auftritt ein neuer, kaum zu ertragender Tiefschlag. Seit Jahren kämpfen sie um Wahrheit, um Anerkennung, um ein bisschen Gerechtigkeit für ihre Söhne, Väter, Brüder. Doch was sie an diesem Tag hören mussten, war keine Erklärung – sondern blanker Hohn. Zschäpe zeigte nicht nur keine Reue, sie demonstrierte in erschreckender Deutlichkeit, dass sie den rechtsterroristischen Wahn nie verlassen hat. Ihre Worte waren kein Ausrutscher, sondern Ausdruck einer Haltung, die nach wie vor Menschen in Kategorien teilt – in wertvoll und minderwertig, in deutsch und „fremd“. Der Schmerz der Hinterbliebenen wurde an diesem Tag nicht gemildert, sondern vertieft. Ihre offenen Wunden wurden erneut aufgerissen – durch eine Täterin, die im Gerichtssaal mehr Spott als Schuldbewusstsein zeigte.

Der Staat hatte in diesem Prozess die Chance, klare Zeichen zu setzen: gegen Hass, gegen ideologischen Fanatismus, gegen rechte Gewalt. Doch mit Zschäpes Auftritt wurde deutlich, wie tief die ideologischen Wurzeln des NSU reichen – und wie wenig sie bislang gekappt wurden. Wer einem Menschen wie ihr eine Bühne gibt, muss sich fragen lassen, ob der Rechtsstaat der Verherrlichung