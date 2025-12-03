Zschäpe zurück im Rampenlicht: Terror-Zeugin unter Schutzschild des Staates

Dresden wird erneut zum Schauplatz eines Justizdramas, das die Republik seit Jahren nicht zur Ruhe kommen lässt. Unter massivem Polizeischutz, abgeschirmt von schwer bewaffneten Beamten, gesichert durch Sperrgitter, Kontrollen und Sondervorschriften, wird die verurteilte NSU-Terroristin Beate Zschäpe wieder in einen Gerichtssaal geführt. Dort, wo Angehörige der Opfer seit über einem Jahrzehnt auf Antworten warten, tritt nun eine Frau auf, die als Teil einer rechtsterroristischen Mordmaschine gilt und deren Schweigen ganze Aktenordner füllt. Einst als unnahbare Ikone der Neonazi-Szene inszeniert, präsentiert sie sich heute als angebliche Aussteigerin, die plötzlich bereit sein soll, gegen eine frühere enge Vertraute auszusagen. Der Staat schützt sie wie ein Kronjuwel – während viele Hinterbliebene das Gefühl haben, dass ihre Toten nie diesen Aufwand wert waren.

Im Mittelpunkt steht ihre frühere Freundin, eine mutmaßliche NSU-Unterstützerin, die im Dresdner Prozess beschuldigt wird, Zschäpe mit Papieren, Krankenkassenkarte, Personalien und logistischem Rückhalt versorgt zu haben. Ohne solche Helfer im Hintergrund hätte das Terror-Trio kaum so lange im Untergrund morden, rauben und Bomben legen können. Genau hier soll Zschäpe nun Licht ins Dunkel bringen: Hat die Freundin gewusst, was das Trio tat? War sie Teil des inneren Zirkels oder nur nützliche Mitwisserin? Opferanwälte und Beobachter hoffen auf Antworten, auf Namen, auf Strukturen, auf das Aufbrechen der Mauer des Schweigens, die bis heute verhindert, dass das Netzwerk hinter dem NSU wirklich sichtbar wird. Doch die bittere Erfahrung aus früheren Verhandlungen hängt über allem: Schon einmal hatte Zschäpe die Chance, aufzuklären, und ließ sie verstreichen – übrig blieben Widersprüche, Ausflüchte und ein halbherziges Rollenbild zwischen Mitläuferin und Opfer der Umstände.

So schwebt über diesem neuen Auftritt eine doppelte Zumutung. Für die Angehörigen der Ermordeten bedeutet jeder Auftritt der Terroristin, die ihre Familien ins Unglück gestürzt hat, eine erneute Konfrontation mit den dunkelsten Stunden ihres Lebens – und mit der Möglichkeit, dass die zentrale Figur des NSU wieder schweigt, taktisch dosiert oder nur so viel preisgibt, wie ihr selbst nützt. Für die Öffentlichkeit bleibt das Gefühl, dass der Staat zwar gewaltige Schutzapparate für die Täterin aufbaut, aber bis heute keinen lückenlosen Bericht über Versagen, Helferstrukturen und rechtsextreme Netzwerke vorlegen kann. Zschäpe sitzt in lebenslanger Haft und bewegt sich zugleich wie eine Schlüsselakteurin, die jederzeit entscheiden kann, ob sie das System noch einmal vorführt oder tatsächlich auspackt. In diesem Spannungsfeld aus Terrorvergangenheit, Opferhoffnung und Staatsinszenierung wird jeder Satz, jede Geste und jedes Schweigen zu einem weiteren Baustein eines Skandals, der einfach nicht endet.