ZUCKERFALLE IM SUPERMARKT!SO MACHEN UNS ZUSATZSTOFFE KRANK

Sie stecken in Brot, Wurst, Fertiggerichten und Snacks – und jetzt schlagen Forscher Alarm: Konservierungsstoffe in alltäglichen Lebensmitteln sollen das Diabetes-Risiko deutlich erhöhen! Eine große Untersuchung zeigt, dass Menschen mit hohem Konsum dieser Chemie häufiger an Zuckerkrankheit erkranken. Still und heimlich wirken die Stoffe im Körper, greifen den Stoffwechsel an und bringen Zellen aus dem Takt. Was lange als harmlos galt, entpuppt sich als tickende Zeitbombe auf dem Teller.

Besonders brisant: Betroffen sind gängige Haltbarmacher, die vor allem in stark industriell verarbeiteten Produkten stecken. Sie verlängern die Haltbarkeit, machen Essen billiger und sorgen für satte Gewinne – doch der Preis wird offenbar mit der Gesundheit bezahlt. Kritiker werfen den Aufsichtsbehörden vor, der Lebensmittelindustrie zu nah zu stehen. Warnzeichen würden ignoriert, Zulassungen durchgewinkt. Profit vor Schutz der Verbraucher, so der Vorwurf. Während Konzerne kassieren, wächst die Zahl der Kranken.

Und dann schließt sich der fatale Kreis: Erst macht die Industrie mit Zusatzstoffen krank, danach verdient die Pharmawelt an der Dauerbehandlung. Ein System, das Abhängigkeit schafft und Leiden verwaltet, statt es zu verhindern. Immer mehr Stimmen fordern den Ausstieg aus dieser Zuckerfalle: Weg von Fabrikessen, hin zu frischen, möglichst biologischen Lebensmitteln. Selbst kochen, regional einkaufen, lokale Strukturen stärken – als Akt der Selbstverteidigung. Die Botschaft ist klar: Wer seine Gesundheit zurückwill, muss dem Industrieessen den Rücken kehren.