ZUG-DRAMA IN NIEDERSACHSEN! MAMA LÄDT NUR KURZ DAS GEPÄCK EIN – BABY FÄHRT ALLEINE VON HANNOVER NACH UELZEN!

Hannover – Es sind diese Sekunden, die alles verändern: Eine Mutter will am Bahnhof Hannover nur kurz das Gepäck im Zug verstauen – doch in genau diesem Moment schließen sich die Türen, der Zug setzt sich in Bewegung, und das Unfassbare passiert – ihr Baby bleibt alleine an Bord zurück und fährt ohne sie los! Ziel: Uelzen, rund 90 Kilometer entfernt. Ein Vorfall, der für Fassungslosigkeit sorgt – bei der Bahn, bei den Passagieren und vor allem bei der völlig aufgelösten Mutter. Laut Bahnsprecher hatte die Frau ihr Baby im Kinderwagen bereits im Zug positioniert, stieg dann aber nochmal schnell aus, um Koffer vom Bahnsteig zu holen – ein fataler Fehler. Denn plötzlich piepsten die Türen, verriegelten sich automatisch, und der Zug fuhr los – mit dem Baby an Bord, aber ohne Mama! Ein mitreisender Fahrgast bemerkte die Situation sofort und informierte das Zugpersonal. Der Lokführer kontaktierte die Bundespolizei, die sich in Bewegung setzte. Die panische Mutter blieb am Bahnsteig zurück – unter Schock, weinend, voller Angst. Erst in Uelzen konnte das Kind wohlbehalten von Beamten in Empfang genommen werden. Die Mutter reiste mit dem nächsten Zug nach – das Wiedersehen war tränenreich. „Dem Baby geht es gut, es war während der Fahrt ruhig und wurde von einem Mitreisenden betreut“, teilte die Polizei mit. Die Bahn prüft nun, wie es zu dem Vorfall kommen konnte und ob die Türenschließung korrekt ablief. Für die Mutter bleibt es ein traumatisches Erlebnis – und ein eindringlicher Appell an alle Eltern: Auch Sekunden können über alles entscheiden.