ZUGAUSFALL-LÜGE BEI DER DEUTSCHEN BAHN? INTERNE QUELLEN BESTÄTIGEN BRISANTEN BERICHT – WERDEN DIE STATISTIKEN SYSTEMATISCH FRISIERT?

Es ist ein Verdacht, der Millionen Bahnreisende fassungslos macht – und nun durch interne Quellen neue Brisanz erhält: Frisiert die Deutsche Bahn ihre Pannen-Statistik, indem sie gezielt Zugausfälle verschleiert oder gar komplett aus der offiziellen Bilanz herausrechnet? Laut einem explosiven Bericht, der jetzt von Insiderstimmen bestätigt wird, trickst der Staatskonzern offenbar bei der Erfassung von Verspätungen und Ausfällen – um das eigene Image zu retten und politisch genehme Zahlen zu liefern. Konkret sollen Züge, die komplett ausfallen, teilweise gar nicht erst in die Statistik aufgenommen werden – unter dem Vorwand, sie seien „vor Fahrtantritt gestrichen“ worden. Das Ergebnis: Die Verspätungsquote scheint besser, als sie in Wirklichkeit ist. Fahrgastärger, Chaos auf den Gleisen, geplatzte Anschlussverbindungen – all das fällt unter den Tisch. Statt ehrlicher Zahlen gibt es ein verzerrtes Bild der Realität, das dem Management in die Karten spielt und zugleich kritische Nachfragen aus der Politik im Keim ersticken soll. Besonders heikel: Bahn-Mitarbeiter berichten von systematischem Druck, interne Abläufe zu beschönigen und Kommunikationsvorgaben einzuhalten, die von Transparenz weit entfernt sind. Fahrgastverbände sprechen bereits von einem „Skandal erster Güte“, Politiker fordern Aufklärung, der Ruf nach einer unabhängigen Prüfung wird lauter. Doch die Bahn schweigt – oder redet sich mit Formulierungen heraus, die kaum jemand mehr glaubt. Für Millionen Pendler und Reisende, die täglich von Verspätungen und Ausfällen betroffen sind, ist das Vertrauen endgültig erschüttert. Während der Konzern Milliarden für neue Projekte verspricht und sich mit Hochglanzkampagnen als moderne Mobilitätslösung präsentiert, versinkt der Alltag der Kunden im Chaos – und offenbar auch in Statistiktricks. Die große Frage bleibt: Wie lange kann die Bahn diese Parallelwelt noch aufrechterhalten, bevor das ganze System entgleist? Klar ist nur: Der Verdacht wiegt schwer – und die Bahn steht unter massivem Druck, endlich reinen Tisch zu machen.