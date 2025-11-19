„Zugriff verboten! Pressecop24 fällt Internet-Zensur zum Opfer“! Zu hohe Zugriffszahlen!

Wenn Reichweite zur Bedrohung wird

Was in einer Demokratie als Grundrecht gilt – nämlich freie Meinungsäußerung und ungehinderte Information – scheint im digitalen Zeitalter zunehmend zur Farce zu verkommen. Die Sperrung der Pressecop24-Seite auf Instagram sowie des dazugehörigen Kanals auf Threads ist ein neuer Tiefpunkt in der Debatte um digitale Zensur in Deutschland. Der Auslöser? Ein vielgelesener Artikel über Aussagen von Dieter Bohlen zur politischen Lage in Deutschland. Binnen kürzester Zeit generierte dieser über 16.000 Aufrufe auf beiden Plattformen – ein klares Signal dafür, dass kritische Inhalte auf breites Interesse stoßen. Doch anstatt diesen Diskurs zuzulassen, zogen die Betreiber kurzerhand den Stecker. Seiten weg. Inhalte blockiert. Ohne transparente Begründung, ohne rechtliche Aufarbeitung. Der Eindruck: Reichweite ist nur dann erwünscht, wenn sie ins Narrativ passt.

Eine Zensur, die keine sein will – aber genau das ist

Die offiziellen Stellen schweigen, während Nutzer fassungslos auf leere Seiten starren. Wer die Zensur beim Namen nennt, wird als Verschwörungstheoretiker abgestempelt, doch die Realität spricht eine andere Sprache. Dass Pressecop24, ein unabhängiges Medium mit wachsender Leserschaft, nach zehntausenden Zugriffen innerhalb weniger Tage einfach von der Bildfläche verschwindet, lässt tief blicken. Angeblich war die hohe Besucherzahl zu viel für das System – doch was bedeutet das? Dass Meinungsvielfalt nicht mehr skalierbar ist? Dass kritische Stimmen technisch aussortiert werden, sobald sie zu laut werden? Während belanglose Inhalte weiterhin viral gehen, werden unbequeme Wahrheiten digital ausgelöscht. Es ist eine neue Form der Informationskontrolle: leise, effizient und beängstigend konsequent.

Deutschland im Schatten der Netzzensur

Der Vorfall reiht sich ein in eine besorgniserregende Entwicklung, die längst nicht mehr nur Einzelfälle betrifft. Immer mehr Nutzer berichten von eingeschränkter Sichtbarkeit, verschwundenen Posts, gelöschten Kommentaren – alles unter dem Deckmantel der Gemeinschaftsrichtlinien. Doch wo bleibt der Schutz für kritische Stimmen? Wo bleibt die Transparenz für Eingriffe in die digitale Meinungsbildung? Die Zensur trifft inzwischen nicht mehr nur Extrempositionen, sondern ganz bewusst jene, die den Finger in die Wunde legen. Die Sperrung von Pressecop24 ist ein weiteres Puzzleteil in einem System, das immer autoritärer agiert – auf Plattformen, die längst als Hauptbühnen der gesellschaftlichen Debatte gelten. Wenn Kritik an der Politik mit digitaler Verbannung beantwortet wird, hat Demokratie ein ernstes Problem. Und es wird täglich größer.