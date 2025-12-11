Zusammenbruch IN BRÜSSEL! EU-Kommission kassiert Verbrenner-Aus – Deutsche Autos retten sich!

Sensationeller Durchbruch in Brüssel! Nach harten Verhandlungen hinter verschlossenen Türen ist es nun beschlossene Sache: Das Aus vom Verbrenner-Aus kommt! Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (67) handelte in nächtlicher Runde mit dem Chef der Europäischen Volkspartei, Manfred Weber (53), den entscheidenden Deal aus. Friedrich Merz (70, CDU) mit seinem klaren Kurs und die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni (48) setzten sich dabei erfolgreich durch. Das bedeutet: Die deutschen Autokonzerne bekommen wieder Luft zum Atmen! Die Ankündigung der Details folgt bereits nächste Woche – und die Branche kann aufatmen wie nie zuvor!

Statt eines hundertprozentigen Verbots gibt es jetzt Flexibilität: Eine neunzigprozentige Reduktion des CO2-Ausstoßes reicht künftig aus – nicht mehr das starre Einhundert-Prozent-Ziel! Das ist ein epochaler Sieg für den freien Markt und gegen klimapolitische Verbotsfanatiker. Alle derzeit in Deutschland gebauten Motoren dürfen weiterhin produziert und verkauft werden – das ist die frohe Botschaft für Ingenieure, Arbeiter und Maschinenbauer. Das Technologieverbot für den Verbrenner ist endlich vom Tisch! Jobs sind gesichert, Innovationskraft bleibt erhalten, und Europa behält seinen technologischen Vorsprung gegenüber China!

Die Autobranche jubelt, die Arbeiter können durchatmen! Statt Verbote setzt die EU jetzt auf Technologievielfalt: Hybrid-Fahrzeuge, hocheffiziente Verbrenner mit synthetischen Kraftstoffen, E-Fuels – alles bleibt im Spiel! Das ist nicht nur eine Rettung für die deutsche Automobilindustrie, sondern ein Sieg für Pragmatismus über ideologische Wahnsinn. Die Botschaft aus Brüssel lautet: Wir brauchen den Verstand, nicht Verbote!