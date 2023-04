15-Jährige greift Kameraden der Rostocker Feuerwehr mit Messer an!

Am Dienstag, 18.04.2023, wurde die Polizei gegen 18:40 Uhr zu einem Feuer in die Rostocker Albert-Schweitzer-Straße gerufen. Zudem sollen die dort handelnden Kameraden der Berufsfeuerwehr Rostock von einer jugendlichen Frau mit einem Messer angegriffen werden. Vor Ort eingetroffen konnte die Funkwagenbesatzung des Polizeireviers Dierkow die Jugendliche mit einfacher körperlicher Gewalt überwältigen und somit die Gefahr abwehren und das Messer sichern. Diese leistete dabei weiter Widerstand und versuchte einen Polizisten zu beißen. Nach einer ersten Befragung der Kameraden der Feuerwehr und der Jugendlichen hatte die 15-Jährige zuvor zwei Wertstofftonnen angezündet. Zum Löschen des Feuers waren insgesamt 6 Kameraden vor Ort eingesetzt. Während der Löschmaßnahmen trat die Jugendliche mit einem Messer in der Hand dazu und griff unvermittelt einen Kameraden der Feuerwehr mit Stichbewegungen an. Dieser wich dem Angriff aus und konnte mit einer Forke die Angreiferin auf Distanz halten. Die 15-Jährige ging in der Folge auf einen weiteren Kameraden zum Angriff über. Auch dieser sowie die unterstützenden anderen Kameraden hielten die 15-Jährige mit Schaufeln und Besen vom Angriff bis zum Eintreffen der Polizeikräfte ab. Die 15-Jährige hatte sich während der gesamten Situation mit dem Messer auch selbst verletzt. Zur weiteren medizinischen Versorgung wurde ein Rettungswagen angefordert und die 15-Jährige in ein Klinikum gebracht. Polizeilich ist die Jugendliche bereits mehrfach aufgefallen. Sowohl die Kameraden der Berufsfeuerwehr Rostock als auch die eingesetzten Polizeikräfte blieben unverletzt. Das Messer mit einer Klingenlänge von ca. 10cm wurde sichergestellt. Der Sachschaden durch das Feuer wird auf 600 Euro geschätzt. Gegen die 15-Jährige wurde ein Strafverfahren u.a. wegen des Tätlichen Angriffs, des Widerstands, der gefährlichen Körperverletzung und Sachbeschädigung durch Feuer eingeleitet. Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock