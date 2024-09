16-Jähriger in Bochum Wattenscheid mit Messer von südländischen Trio bedroht und ausgeraubt!

Bochum/Wattenscheid (ots)

Am Donnerstagnachmittag, 5. September, hielt sich ein 16-jähriger Bochumer an der Straßenbahnhaltestelle “Elbinger Straße” in Bochum-Wattenscheid auf. Gegen 16 Uhr näherten sich ihm drei männliche Personen. Einer aus dem Trio zog ein Küchenmesser aus seiner Tasche und forderte den Jugendlichen auf, ihm zu folgen. Im Bereich Bochumer Straße/Bredde Straße forderten die Täter die Herausgabe der Tasche des 16-Jährigen. Nachdem sie diese erhalten hatten, flüchteten die drei in Richtung Westpark.

Der Vorfall wurde erst am nächsten Tag bei der Polizei angezeigt.

Die drei Täter werden vom Überfallenen wie folgt beschrieben:

Täter 1:

- männlich - ca. 16-18 Jahre alt - ca. 170-180 cm groß - Südländisches Aussehen - dunkel gekleidet - lockiges schwarzes Haar

Täter 2:

- männlich - ca. 16-18 Jahre alt - ca. 170-180 cm groß - südländisches Aussehen - dunkel gekleidet - sehr kurze schwarze Haare

Täter 3:

- männlich - ca. 16-18 Jahre alt - ca. 170-180 cm groß - südländisches Aussehen - dunkel gekleidet - kurze schwarze Haare - Narben im Gesicht, insbesondere im Bereich Wange/Auge - Täter drohte während der Tat mit dem Messer

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder zur Tat geben können, sich unter der Rufnummer 0234 909-4441 zu melden.

Polizei Bochum