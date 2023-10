18 unerlaubte Einreisen von Facharbeitern in Südbrandenburg aufgedeckt!

Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten am Montag und in der Nacht zu Dienstag in drei Fällen unerlaubt eingereiste Personen nach der vorübergehenden Wiedereinführung von Binnengrenzkontrollen zur Republik Polen.

In Zelz deckten Einsatzkräfte am Montag um 1:20 Uhr die unerlaubte Einreise von fünf somalische Staatsangehörige im Alter von 25 bis 29 Jahren sowie zwei jemenitische Staatsangehörige (25 und 34 Jahre) auf. Ebenfalls in Zelz, ca. 2 Stunden später, stellten die Beamtinnen und Beamten sechs syrische Staatsangehörige im Alter von drei bis 48 Jahren fest. Die Personen konnten keine für den Aufenthalt in Deutschland legitimierenden Dokumente vorweisen.

In der Nacht zum Dienstag kontrollierten Einsatzkräfte fünf iranische Staatsangehörige in Groß Gastrose, die zu Fuß unterwegs waren. Die 18 bis 31 Jahre alten Männer sowie eine 22-Jährige hatten keine gültigen Papiere bei sich.

In allen Fällen leitete die Bundespolizei gegen die strafmündigen Personen Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthaltes ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Äußerung von Schutzersuchen leiteten die Einsatzkräfte sie zur Erstaufnahmeeinrichtung in Brandenburg weiter.