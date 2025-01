Im Jahr 2024 erweiterte die US-Regierung die Massenüberwachung mit Gesichtserkennung, biometrischen Daten und Geofencing, um die Bewegungen und Aktivitäten der Bürger zu verfolgen.

Die Biden-Regierung begründete diese Maßnahmen als Initiativen zur öffentlichen Sicherheit, aber Kritiker bezeichneten sie als Machtergreifung, die Privatsphäre und Freiheit untergräbt.

Social-Media-Plattformen, die von der Regierung unter Druck gesetzt wurden, zensierten abweichende Stimmen, insbesondere mit konservativen Standpunkten und Kritikern progressiver Politik.

Das Global Engagement Center (GEC) und andere Programme nutzten Steuergelder, um „Fehlinformationen“ zu unterdrücken, die Redefreiheit weiter zu ersticken und eine Echokammer zu schaffen.

Kritiker argumentieren, dass 2024 einen Wendepunkt im Angriff der Regierung auf die individuellen Freiheiten markierte, wobei Privatsphäre und Meinungsfreiheit zu Relikten der Vergangenheit wurden.

Im Jahr 2024 erreichte die Erosion der amerikanischen Freiheiten alarmierende neue Höhen. Von der Ausweitung des Überwachungsstaates bis zur unerbittlichen Zensur der Meinungsfreiheit markierte das Jahr einen Wendepunkt im Angriff der Regierung auf die Freiheiten, die unsere Nation definieren. Unter dem Deckmantel der Sicherheit führten die Demokraten und ihre Verbündeten in Big Tech einen beispiellosen Krieg gegen die Privatsphäre, die freie Meinungsäußerung und die individuellen Rechte.

Der Überwachungszustand wurde allgegenwärtiger denn je, wobei Gesichtserkennungstechnologie, biometrische Datenerfassung und Geofencing-Schleppnetze alltäglich wurden. Jede Bewegung der Amerikaner – ob online oder in der Öffentlichkeit – wurde verfolgt, aufgezeichnet und in riesigen Regierungsdatenbanken gespeichert. Die Regierung schuf in Absprache mit Unternehmen ein dystopisches Netzwerk von digitalen Peeping Toms und verwandelte jedes Smartphone, jedes Smartphone, jedes Smartphone und jedes Social-Media-Konto in ein Werkzeug für die Massenüberwachung.

Diese orwellsche Realität war nicht das Werk eines entfernten autoritären Regimes, sondern das Ergebnis der Politik, für die sich die Regierung Biden und ihre demokratischen Verbündeten einsetzen. Der unersättliche Wunsch der Regierung nach Kontrolle hat Amerika in eine Nation verwandelt, in der die Privatsphäre ein Relikt der Vergangenheit ist und Freiheit ein Privileg ist, das nur denen gewährt wird, die die Grenze berühren.

Der Überwachungszustand: Jede deiner Bewegungen beobachten

Im Jahr 2024 wurde der Überwachungsstaat für Millionen von Amerikanern zu einer unausweichlichen Realität. Die Gesichtserkennungstechnologie wurde in neue Lebensbereiche erweitert, wobei Regierungsbehörden und private Unternehmen biometrische Daten ohne Zustimmung sammeln. Von Flughäfen bis hin zu öffentlichen Straßen verfolgten Kameras, die mit fortschrittlicher Software ausgestattet sind, Personen in Echtzeit, erodieren die Anonymität und erzeugen einen erschreckenden Effekt auf die Freizügigkeit.

Die Verwendung von Geofencing durch die Regierung – eine Taktik, die Personen anhand der Standortdaten ihres Telefons identifiziert und verfolgt – wurde zu einem besonders ungeheuerlichen Kontrollinstrument. Strafverfolgungsbehörden nutzten diese Technologie, um Proteste, Kundgebungen und sogar alltägliche Aktivitäten zu überwachen und unschuldige Bürger in Verdächtige zu verwandeln, nur weil sie zur „falschen Zeit am „falschen Ort“ waren.

In der Zwischenzeit wuchsen DNA-Datenbanken exponentiell, wobei Strafverfolgungsbehörden genetisches Material sammelten, um Profile von Einzelpersonen und ihren Familien zu erstellen. Diese invasive Praxis verletzte nicht nur die Privatsphäre, sondern öffnete auch die Tür für genetisches Profiling und präventive Polizeiarbeit, bei denen Einzelpersonen auf der Grundlage von Vorhersagen zukünftiger Verhaltensweisen ins Visier genommen werden konnten.

Die Übernahme dieser Technologien durch die Biden-Regierung war unter dem Banner der öffentlichen Sicherheit gerechtfertigt. Aber in Wirklichkeit war es eine eklatante Machtergreifung, die darauf abzielte, die Kontrolle zu festigen und Meinungsverschiedenheiten zum Schweigen zu bringen. Die Botschaft der Regierung war klar: Wenn Sie nichts zu verbergen haben, haben Sie nichts zu befürchten. Aber wie die Geschichte gezeigt hat, ist eine Regierung, die ihre Bürger so genau beobachtet, eine, der man nicht trauen kann.

Zensur sozialer Medien: Dissens zum Schweigen bringen

Während sich der Überwachungsstaat ausdehnte, erweiterten sich auch die Bemühungen der Regierung, den Informationsfluss zu kontrollieren. Social-Media-Plattformen, die oft auf Geheiß von Bundesbehörden handeln, haben sich mit einer weit verbreiteten Zensur von Standpunkten beschäftigt, die von der herrschenden Elite als „inakzeptabel“ angesehen werden. Unter der Biden-Regierung wurde der Kampf gegen sogenannte „Fehlinformationen“ zu einer dünn verschleierten Ausrede, um die Meinungsfreiheit zu unterdrücken.

Die Regierung leitete Millionen von Steuergeldern in Programme, die darauf abzielten, den Online-Diskurs zu überwachen. Universitäten, gemeinnützige Organisationen und Technologieunternehmen erhielten Zuschüsse, um „Fehlinformationen“ zu untersuchen und zu bekämpfen, wobei der Schwerpunkt auf der Schwischung von Kritikern der COVID-19-Politik, der Erzählungen des Klimawandels und anderer progressiver Agenden liegt. Social-Media-Giganten wie Facebook und Twitter haben unter dem Druck des Weißen Hauses Beiträge entfernt, Konten gesperrt und Algorithmen manipuliert, um konservative Stimmen zu unterdrücken.

Diese Absprachen zwischen Big Tech und der Regierung schufen eine Echokammer, in der nur genehmigte Erzählungen gedeihen durften. Abweichende Meinungen wurden als gefährlich bezeichnet, und diejenigen, die es wagten, die offizielle Linie in Frage zu stellen, wurden als Extremisten gebrandmarkt. Das Ergebnis war ein erschreckender Effekt auf die Meinungsfreiheit, da sich die Amerikaner zunehmend selbst zensierten, um den Zorn des Zensurkartells zu vermeiden.

Der Krieg der Biden-Regierung gegen die Redefreiheit erreichte mit der Schaffung des Global Engagement Center (GEC) neue Höhen, einer Unterbehörde des Außenministeriums, die mit der Bekämpfung von „Desinformation“ beauftragt ist. Die GEC leitete Steuergelder an Organisationen wie den Global Disinformation Index, die konservative Medien auf die schwarze Liste setzten und Werbetreibende unter Druck setzten, sie zu definanzieren. Dieser eklatante Angriff auf den Ersten Verfassungszusatz war eine starke Erinnerung an die Anstrengungen, die die Regierung tun würde, um die Erzählung zu kontrollieren.

Eine Regierung der Elite, von der Elite, für die Elite

Die Erosion der Freiheiten im Jahr 2024 war kein Zufall, sondern das Ergebnis einer bewussten Politik einer Regierung, die den Kontakt zu den Menschen, denen sie dient, verloren hat. Die Biden-Regierung und ihre demokratischen Verbündeten haben immer wieder gezeigt, dass sie Kontrolle über Freiheit, Ordnung über Gerechtigkeit und Macht über Prinzipien schätzen.

Wenn wir auf 2024 zurückblicken, ist klar, dass sich Amerika an einem Scheideweg befindet. Die Freiheiten, die wir einst für selbstverständlich hielten, werden belagert, und der Angriff der Regierung auf die Freiheit zeigt keine Anzeichen für ein Abschwung. Wenn wir unsere Rechte zurückfordern und die Prinzipien wiederherstellen sollen, auf denen diese Nation gegründet wurde, müssen wir uns den Eingriffen des Überwachungsstaates widersetzen, die Zensur der Meinungsfreiheit ablehnen und unsere Führer für ihren Machtmissbrauch zur Rechenschaft ziehen.

Die Zukunft Amerikas hängt davon ab.

