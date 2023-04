23-Jähriger durch Fußtritte gegen den Kopf verletzt!

Am frühen Sonntagmorgen (16.04.2023) gingen zwei bislang unbekannte Täter zunächst in und im Anschluss vor einer Diskothek in der Nürnberger Innenstadt auf einen 23-jährigen Mann los. Die Täter traktierten ihn unter anderem mit Tritten gegen seinen Kopf. Die Kriminalpolizei Nürnberg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Der 23-Jährige wurde zunächst gegen 04:30 Uhr in der Diskothek in der Vorderen Sterngasse von einem unbekannten Täter mit der Faust zu Boden geschlagen. Im weiteren Verlauf kam es offenbar zu einem Tritt gegen den Kopf des jungen Mannes. Im Anschluss verließen die Beteiligten die Diskothek.

Kurz darauf kam es im Bereich Frauentormauer Ecke Sterntor zu einer erneuten Auseinandersetzung. Der Täter fuhr zusammen mit einer weiteren unbekannten Person mit einem Pkw an dem 23-Jährigen vorbei. Sie stiegen aus und gingen abermals auf den jungen Mann los. Auch hier kam es zu Fußtritten gegen den Kopf. Im Anschluss fuhren die beiden unbekannten Täter mit dem Pkw davon.

Der 23-Jährige kam mit leichteren Kopfverletzungen zur Behandlung in ein Krankenhaus, welches er zwischenzeitlich wieder verlassen konnte.

Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ein. Die weiteren Ermittlungen hat das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei übernommen. Die Beamten bitten Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zur Tat und insbesondere den bislang unbekannten Tätern sowie dem flüchtigen Pkw machen können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.