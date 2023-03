23-Jähriger nach Auseinandersetzung in Köln-Stammheim Verletzungen erlegen!

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Nach einer Auseinandersetzung mit mehreren beteiligten Personen am Sonntagabend (12. März) in Köln-Stammheim ist ein 23 Jahre alter Kölner seinen schweren Verletzungen erlegen. Gegen 21.45 Uhr informierten Anwohner der Moses-Heß-Straße die Polizei über Streitigkeiten mit mehreren Beteiligten. Auf der Straße fanden die Polizisten den schwerstverletzten 23-Jährigen. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen der Rettungskräfte starb der Kölner noch am Tatort. Eine Mordkommission ist eingesetzt und hat die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen. (jk/kk)